Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/iznasilovanie-1813079065.html
Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске
Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске - РИА Новости, 30.08.2022
Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске
Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, прятался на одном из омских кладбищ, рассказали журналистам... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:58
2022-08-30T10:58
происшествия
омская область
омский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, прятался на одном из омских кладбищ, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.По данным СУСК РФ по региону, 28 августа 46-летний мужчина встретил на территории поселка Новоомский Омского района Омской области 9-летнюю девочку и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, надругался над ребенком, после чего скрылся. Девочка была госпитализирована, а мужчина объявлен в розыск."В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и места его возможного появления. По имеющимся данным, пытаясь скрыться после совершенного преступления, он провел ночь на кладбище. Подозреваемый – 46-летний житель города Омска. Последние 2 месяца он работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством", - сообщили в пресс-службе полицейского главка.В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам СУСК России по Омской области для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.
https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220822/moskva-1811316922.html
омская область
омский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, омский район
Происшествия, Омская область, Омский район
10:58 30.08.2022
 
Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске

Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки мужчина прятался на кладбище в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, прятался на одном из омских кладбищ, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
По данным СУСК РФ по региону, 28 августа 46-летний мужчина встретил на территории поселка Новоомский Омского района Омской области 9-летнюю девочку и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, надругался над ребенком, после чего скрылся. Девочка была госпитализирована, а мужчина объявлен в розыск.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 17:16
В Москве мужчину, покушавшегося на изнасилование, опознали по шести пальцам
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и места его возможного появления. По имеющимся данным, пытаясь скрыться после совершенного преступления, он провел ночь на кладбище. Подозреваемый – 46-летний житель города Омска. Последние 2 месяца он работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством", - сообщили в пресс-службе полицейского главка.
В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам СУСК России по Омской области для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 14:57В России
Женщину ограбили и изнасиловали на востоке Москвы
 
ПроисшествияОмская областьОмский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала