https://ria.ru/20220830/iznasilovanie-1813079065.html

Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске

Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске - РИА Новости, 30.08.2022

Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске

Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, прятался на одном из омских кладбищ, рассказали журналистам... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:58

2022-08-30T10:58

2022-08-30T10:58

происшествия

омская область

омский район

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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, прятался на одном из омских кладбищ, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.По данным СУСК РФ по региону, 28 августа 46-летний мужчина встретил на территории поселка Новоомский Омского района Омской области 9-летнюю девочку и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, надругался над ребенком, после чего скрылся. Девочка была госпитализирована, а мужчина объявлен в розыск."В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и места его возможного появления. По имеющимся данным, пытаясь скрыться после совершенного преступления, он провел ночь на кладбище. Подозреваемый – 46-летний житель города Омска. Последние 2 месяца он работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством", - сообщили в пресс-службе полицейского главка.В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам СУСК России по Омской области для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.

https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220822/moskva-1811316922.html

омская область

омский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омский район