Появились подробности о подозреваемом в изнасиловании девочки в Омске
Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки мужчина прятался на кладбище в Омске
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Задержанный сотрудниками полиции 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки, прятался на одном из омских кладбищ, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
По данным СУСК РФ по региону, 28 августа 46-летний мужчина встретил на территории поселка Новоомский Омского района Омской области 9-летнюю девочку и обманом завлек ее на безлюдный пустырь, надругался над ребенком, после чего скрылся. Девочка была госпитализирована, а мужчина объявлен в розыск.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и места его возможного появления. По имеющимся данным, пытаясь скрыться после совершенного преступления, он провел ночь на кладбище. Подозреваемый – 46-летний житель города Омска. Последние 2 месяца он работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством", - сообщили в пресс-службе полицейского главка.
В настоящее время подозреваемый передан сотрудникам СУСК России по Омской области для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому в виде ареста.
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