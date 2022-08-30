https://ria.ru/20220830/iznasilovanie-1813064231.html
В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 30.08.2022
В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки задержан в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ во вторник. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:50
2022-08-30T09:50
2022-08-30T09:50
происшествия
омский район
омск
су ск рф по омской области
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки задержан в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ во вторник.По данным следствия, в минувшее воскресенье 46-летний мужчина встретил на территории поселка Новоомский Омского района 9-летнюю девочку и завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов.Там извращенец, по мнению следствия, надругался над ребенком, после чего скрылся. Вскоре подозреваемого объявили в розыск – как сообщали РИА Новости в полиции накануне, это лысый приземистый мужчина, в момент преступления он был в строительной одежде."Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная помощь. Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан в городе Омске", - пояснили в СУСК.Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование". Следователи планируют добиться отправки подозреваемого в СИЗО.
https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html
https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801194060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омский район, омск, су ск рф по омской области
Происшествия, Омский район, Омск, СУ СК РФ по Омской области
В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Омске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки