https://ria.ru/20220830/iznasilovanie-1813064231.html

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 30.08.2022

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки задержан в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ во вторник. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:50

2022-08-30T09:50

2022-08-30T09:50

происшествия

омский район

омск

су ск рф по омской области

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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки задержан в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областного управления СК РФ во вторник.По данным следствия, в минувшее воскресенье 46-летний мужчина встретил на территории поселка Новоомский Омского района 9-летнюю девочку и завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов.Там извращенец, по мнению следствия, надругался над ребенком, после чего скрылся. Вскоре подозреваемого объявили в розыск – как сообщали РИА Новости в полиции накануне, это лысый приземистый мужчина, в момент преступления он был в строительной одежде."Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей оказывается квалифицированная помощь. Благодаря грамотным совместным действиям следователей и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан в городе Омске", - пояснили в СУСК.Уголовное дело возбуждено по статье "Изнасилование". Следователи планируют добиться отправки подозреваемого в СИЗО.

https://ria.ru/20220816/opoznanie-1810061118.html

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801194060.html

омский район

омск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омский район, омск, су ск рф по омской области