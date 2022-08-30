https://ria.ru/20220830/izbienie-1813073922.html

СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске

СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске - РИА Новости, 30.08.2022

СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске

Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:43

2022-08-30T10:43

2022-08-30T10:43

происшествия

россия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на сайте Следственного комитета России."Следственными органами СУСК России по Курской области проводится проверка по информации из СМИ об избиении в г. Курске двух мужчин, один из которых инвалид второй группы. Сообщается, что в результате конфликта на улице с группой неизвестных мужчин потерпевшим был причинен вред здоровью", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Курской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20220827/zaderzhanie-1812497220.html

россия

курская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин