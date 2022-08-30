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СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске - РИА Новости, 30.08.2022
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СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске - РИА Новости, 30.08.2022
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске
Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:43
2022-08-30T10:43
происшествия
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на сайте Следственного комитета России."Следственными органами СУСК России по Курской области проводится проверка по информации из СМИ об избиении в г. Курске двух мужчин, один из которых инвалид второй группы. Сообщается, что в результате конфликта на улице с группой неизвестных мужчин потерпевшим был причинен вред здоровью", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Курской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
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россия
курская область
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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
10:43 30.08.2022
 
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске

СК проводит проверку после избиения в Курске двух мужчин, один из которых инвалид

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Следственными органами СУСК России по Курской области проводится проверка по информации из СМИ об избиении в г. Курске двух мужчин, один из которых инвалид второй группы. Сообщается, что в результате конфликта на улице с группой неизвестных мужчин потерпевшим был причинен вред здоровью", - говорится в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Курской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 11:34
В Тюменской области задержали девушку-подростка по делу об избиении мужчины
 
ПроисшествияРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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