https://ria.ru/20220830/izbienie-1813073922.html
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске - РИА Новости, 30.08.2022
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске
Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:43
2022-08-30T10:43
2022-08-30T10:43
происшествия
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ВОРОНЕЖ, 30 авг - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как группа неизвестных в Курске избила двоих мужчин, один из которых инвалид второй группы, сообщается на сайте Следственного комитета России."Следственными органами СУСК России по Курской области проводится проверка по информации из СМИ об избиении в г. Курске двух мужчин, один из которых инвалид второй группы. Сообщается, что в результате конфликта на улице с группой неизвестных мужчин потерпевшим был причинен вред здоровью", - говорится в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Курской области представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20220827/zaderzhanie-1812497220.html
россия
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
СК проводит проверку после избиения двух мужчин в Курске
СК проводит проверку после избиения в Курске двух мужчин, один из которых инвалид