14:23 30.08.2022 (обновлено: 14:46 30.08.2022)
Пискарев прокомментировал новую информационную стратегию Германии и Франции
Пискарев: новая стратегия Запада в России появилась из-за провала СМИ-иноагентов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Призыв Германии и Франции искать "творческие пути" для продвижения своей информации внутри РФ вызван провалом СМИ-иноагентов и является примером следования в фарватере американской политики, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Блумберг написало, что Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают принять в Евросоюзе меры по борьбе с якобы "пропагандой" в России, среди таких мер упоминаются распространение в соцсетях курсов и инструментов для "обхода цензуры". Документ с предложениями, подготовленными техническими экспертами, предлагает Евросоюзу использовать так называемые "креативные пути" для распространения якобы независимой информации в РФ.
"Судя по всему, появление новой стратегии вызвано провалом СМИ-иноагентов, аудитория которых заметно снизилась в виду их откровенно антироссийской позиции в освещении специальной военной операции. Взамен западные "доброжелатели" собираются навязывать нашим гражданам некий информационный "гербалайф", - написал Пискарев.
По словам парламентария, смысл рекомендаций Парижа и Берлина заключается в использовании возможностей русскоязычных блогеров в соцсетях.
"Смысл "творческих" рекомендаций "атлантистов" прост – для подрывной деятельности против России предлагается использовать возможности русскоязычных блогеров в соцсетях и на медиаплатформах. Для них будет создаваться контент на русском языке, а также организованы курсы медиаграмотности", - отметил он.
Пискарев добавил, что подобная деятельность является вмешательством во внутренние дела РФ и "не останется без ответа".