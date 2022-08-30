https://ria.ru/20220830/inoagenty-1813146909.html

Пискарев прокомментировал новую информационную стратегию Германии и Франции

Пискарев прокомментировал новую информационную стратегию Германии и Франции - РИА Новости, 30.08.2022

Пискарев прокомментировал новую информационную стратегию Германии и Франции

Призыв Германии и Франции искать "творческие пути" для продвижения своей информации внутри РФ вызван провалом СМИ-иноагентов и является примером следования в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:23

2022-08-30T14:23

2022-08-30T14:46

технологии

россия

евросоюз

василий пискарев

германия

франция

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Призыв Германии и Франции искать "творческие пути" для продвижения своей информации внутри РФ вызван провалом СМИ-иноагентов и является примером следования в фарватере американской политики, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале.Ранее агентство Блумберг написало, что Париж и Берлин в неофициальном документе, подготовленном перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу, предлагают принять в Евросоюзе меры по борьбе с якобы "пропагандой" в России, среди таких мер упоминаются распространение в соцсетях курсов и инструментов для "обхода цензуры". Документ с предложениями, подготовленными техническими экспертами, предлагает Евросоюзу использовать так называемые "креативные пути" для распространения якобы независимой информации в РФ."Судя по всему, появление новой стратегии вызвано провалом СМИ-иноагентов, аудитория которых заметно снизилась в виду их откровенно антироссийской позиции в освещении специальной военной операции. Взамен западные "доброжелатели" собираются навязывать нашим гражданам некий информационный "гербалайф", - написал Пискарев.По словам парламентария, смысл рекомендаций Парижа и Берлина заключается в использовании возможностей русскоязычных блогеров в соцсетях."Смысл "творческих" рекомендаций "атлантистов" прост – для подрывной деятельности против России предлагается использовать возможности русскоязычных блогеров в соцсетях и на медиаплатформах. Для них будет создаваться контент на русском языке, а также организованы курсы медиаграмотности", - отметил он.Пискарев добавил, что подобная деятельность является вмешательством во внутренние дела РФ и "не останется без ответа".

https://ria.ru/20220830/voyna-1813088297.html

https://ria.ru/20220829/reykh-1813032587.html

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технологии, россия, евросоюз, василий пискарев, германия, франция