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"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
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"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ
"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022
"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ
"Газпром" уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:31
2022-08-30T12:09
экономика
газпром
engie
франция
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ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации."Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа "по причине разногласий между сторонами в применении контрактов", — отмечается в статье.Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляют 1,5 Тв/ч в месяц, уточняет издание.Engie, тем не менее, заверила клиентов в том, что предприняла меры для обеспечения бесперебойной подачи топлива.На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.
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экономика, газпром, engie, франция
Экономика, Газпром, ENGIE, Франция
10:31 30.08.2022 (обновлено: 12:09 30.08.2022)
 
"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ

Figaro: "Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie с 30 августа

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации.
"Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа "по причине разногласий между сторонами в применении контрактов", — отмечается в статье.
Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляют 1,5 Тв/ч в месяц, уточняет издание.
Engie, тем не менее, заверила клиентов в том, что предприняла меры для обеспечения бесперебойной подачи топлива.
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Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.
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