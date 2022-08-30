https://ria.ru/20220830/gazprom-1813071310.html

"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ

"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2022

"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ

"Газпром" уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:31

2022-08-30T10:31

2022-08-30T12:09

экономика

газпром

engie

франция

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ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации."Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа "по причине разногласий между сторонами в применении контрактов", — отмечается в статье.Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляют 1,5 Тв/ч в месяц, уточняет издание.Engie, тем не менее, заверила клиентов в том, что предприняла меры для обеспечения бесперебойной подачи топлива.На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.

https://ria.ru/20220828/gaz-1812697568.html

https://ria.ru/20220728/lovushka-1805469398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, engie, франция