10:31 30.08.2022 (обновлено: 12:09 30.08.2022)
"Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie, пишут СМИ
Figaro: "Газпром" сокращает поставки газа французской компании Engie с 30 августа
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. "Газпром" уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа начиная с 30 августа, сообщает издание Figaro со ссылкой на источник в корпорации.
"Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа "по причине разногласий между сторонами в применении контрактов", — отмечается в статье.
Поставки "Газпрома" французской энергокомпании уже снизились в июле и составляют 1,5 Тв/ч в месяц, уточняет издание.
Engie, тем не менее, заверила клиентов в том, что предприняла меры для обеспечения бесперебойной подачи топлива.
28 августа, 13:40Медведев повысил свой прогноз цены на газ
На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Подорожание на европейских рынках газа связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. "Газпром" в середине августа заявил, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.
Сейчас поставки по "Северному потоку" вновь ожидаются на уровне около 31 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин. Теперь его загрузка не может превышать 20% от максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.