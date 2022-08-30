https://ria.ru/20220830/gazokhranilischa-1813218759.html
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов - РИА Новости, 30.08.2022
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:03
2022-08-30T17:03
2022-08-30T17:14
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урсула фон дер ляйен
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%."Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%. Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году, но мы знаем, что будем увеличивать (уровень - ред.) заполнения хранилищ", - сказала фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании. Трансляция ведется на сайте ЕК.В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.Согласно последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 28 августа, хранилища ЕС в среднем были заполнены на 79,94%. Годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах - в районе 91%, в 2018 году - около 73%, в 2017 году - примерно 76%.Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения "голубого топлива", однако не все из них достигли целевого показателя в 80%.
https://ria.ru/20220830/germaniya-1813188609.html
https://ria.ru/20220830/zima-1813220843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, европа, евросоюз, урсула фон дер ляйен, природный газ
В мире, Еврокомиссия, Европа, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Природный газ
17:03 30.08.2022 (обновлено: 17:14 30.08.2022)
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов
Глава ЕК фон дер Ляйен: средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80%