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Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов - РИА Новости, 30.08.2022
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Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов - РИА Новости, 30.08.2022
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:03
2022-08-30T17:14
в мире
еврокомиссия
европа
евросоюз
урсула фон дер ляйен
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%."Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%. Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году, но мы знаем, что будем увеличивать (уровень - ред.) заполнения хранилищ", - сказала фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании. Трансляция ведется на сайте ЕК.В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.Согласно последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 28 августа, хранилища ЕС в среднем были заполнены на 79,94%. Годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах - в районе 91%, в 2018 году - около 73%, в 2017 году - примерно 76%.Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения "голубого топлива", однако не все из них достигли целевого показателя в 80%.
https://ria.ru/20220830/germaniya-1813188609.html
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60
в мире, еврокомиссия, европа, евросоюз, урсула фон дер ляйен, природный газ
В мире, Еврокомиссия, Европа, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Природный газ
17:03 30.08.2022 (обновлено: 17:14 30.08.2022)
 
Средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80 процентов

Глава ЕК фон дер Ляйен: средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении среднего по Евросоюзу уровня заполнения хранилищ газом в 80%.
"Мы достигли сейчас среднего в Евросоюзе уровня заполнения хранилищ в 80%. Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году, но мы знаем, что будем увеличивать (уровень - ред.) заполнения хранилищ", - сказала фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании. Трансляция ведется на сайте ЕК.
Объект приема и распределения природного газа на территории оператора газотранспортной и трубопроводной сети Gascade в Любмине - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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В начале марта ЕК представила законопроект по запасам газа, который был принят в июне. По этим новым правилам страны союза должны наполнить свои хранилища "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. При этом на текущий год государствам было рекомендовано стремиться к 85%.
Согласно последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы на 28 августа, хранилища ЕС в среднем были заполнены на 79,94%. Годом ранее показатель находился на уровне примерно 67%, в 2020 и 2019 годах - в районе 91%, в 2018 году - около 73%, в 2017 году - примерно 76%.
Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют резервуары для хранения "голубого топлива", однако не все из них достигли целевого показателя в 80%.
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