https://ria.ru/20220830/gaz-1813039608.html

Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве

Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве - РИА Новости, 30.08.2022

Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве

Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:17

2022-08-30T02:17

2022-08-30T02:17

экономика

европа

сша

катар

газпром

природный газ

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.Азиатские страны, по словам Юшкова, в плане поставок вели себя скромно. Так, Китай в период карантина остановил производство, затем перешел на уголь, отказавшись от участия в "борьбе" за СПГ. Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" и переведя товар в Европу.Таким образом, заключил эксперт, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров".

https://ria.ru/20220829/gaz-1812968252.html

европа

сша

катар

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, европа, сша, катар, газпром, природный газ