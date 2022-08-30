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Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве - РИА Новости, 30.08.2022
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Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве
Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве - РИА Новости, 30.08.2022
Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве
Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:17
2022-08-30T02:17
экономика
европа
сша
катар
газпром
природный газ
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.Азиатские страны, по словам Юшкова, в плане поставок вели себя скромно. Так, Китай в период карантина остановил производство, затем перешел на уголь, отказавшись от участия в "борьбе" за СПГ. Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" и переведя товар в Европу.Таким образом, заключил эксперт, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров".
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экономика, европа, сша, катар, газпром, природный газ
Экономика, Европа, США, Катар, Газпром, Природный газ
02:17 30.08.2022
 
Эксперт раскрыл, кого Европа "кинула" в газовой битве

Аналитик Юшков заявил, что Европа обманула бедные страны, лишив их возможности купить газ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры. Об этом рассказал "Прайму" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Эксперт отметил, что сейчас Европа скупает СПГ, однако поставки из США и Катара увеличат не раньше 2025-2030 гг. Кроме того, импорт российского "голубого топлива" ограничен ввиду санкционной политики Запада.
Азиатские страны, по словам Юшкова, в плане поставок вели себя скромно. Так, Китай в период карантина остановил производство, затем перешел на уголь, отказавшись от участия в "борьбе" за СПГ. Индию на СПГ-рынке откровенно "кинула" Германия, национализировав "дочку" "Газпрома" и переведя товар в Европу.
Таким образом, заключил эксперт, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских "партнеров".
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 17:48
Премьер Франции признала отсутствие немедленных альтернатив газу из России
 
ЭкономикаЕвропаСШАКатарГазпромПриродный газ
 
 
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