https://ria.ru/20220830/fregaty-1813043319.html

СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами

СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами - РИА Новости, 30.08.2022

СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами

Министерство обороны Великобритании и компания BAE Systems находятся на завершающем этапе переговоров о строительстве еще пяти новейших фрегатов Type 26 для ВМС РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T01:18

2022-08-30T01:18

2022-08-30T01:22

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании и компания BAE Systems находятся на завершающем этапе переговоров о строительстве еще пяти новейших фрегатов Type 26 для ВМС страны, сообщает британская газета Telegraph.Отмечается, что переговоры между британскими властями и компанией ведутся на протяжении как минимум последних 18 месяцев. Ожидается, что контракт будет выполнен в течение следующих нескольких лет."Мы находимся на заключительной стадии переговоров, но соглашение еще не заключено", - добавили в компании.Как подчеркивает издание, в 2017 году оборонное ведомство уже заключало с компанией договор на производство нескольких кораблей этого типа. Стоимость первой партии фрегатов составила 3,7 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 4,3 миллиарда долларов).Фрегат является многоцелевым кораблем противолодочной и противовоздушной обороны, предназначенным для применения в операциях общего назначения.

https://ria.ru/20220829/avianosets-1812780895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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