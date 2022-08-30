https://ria.ru/20220830/fregaty-1813043319.html
СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами
СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами - РИА Новости, 30.08.2022
СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами
Министерство обороны Великобритании и компания BAE Systems находятся на завершающем этапе переговоров о строительстве еще пяти новейших фрегатов Type 26 для ВМС РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T01:18
2022-08-30T01:18
2022-08-30T01:22
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813043204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62332460f3859b2d2013d483bd7cd9a1.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании и компания BAE Systems находятся на завершающем этапе переговоров о строительстве еще пяти новейших фрегатов Type 26 для ВМС страны, сообщает британская газета Telegraph.Отмечается, что переговоры между британскими властями и компанией ведутся на протяжении как минимум последних 18 месяцев. Ожидается, что контракт будет выполнен в течение следующих нескольких лет."Мы находимся на заключительной стадии переговоров, но соглашение еще не заключено", - добавили в компании.Как подчеркивает издание, в 2017 году оборонное ведомство уже заключало с компанией договор на производство нескольких кораблей этого типа. Стоимость первой партии фрегатов составила 3,7 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 4,3 миллиарда долларов).Фрегат является многоцелевым кораблем противолодочной и противовоздушной обороны, предназначенным для применения в операциях общего назначения.
https://ria.ru/20220829/avianosets-1812780895.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813043204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4792df33431761284ba7ee3e4ef39d46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
01:18 30.08.2022 (обновлено: 01:22 30.08.2022)
СМИ: ВМС Британии могут пополниться новыми фрегатами
The Telegraph: компания BAE Systems может построить для ВМС Британии пять фрегатов Type 26
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Министерство обороны Великобритании и компания BAE Systems находятся на завершающем этапе переговоров о строительстве еще пяти новейших фрегатов Type 26 для ВМС страны, сообщает
британская газета Telegraph.
"В данный момент мы прорабатываем наше предложение о второй партии фрегатов Type 26, включающей еще пять, и в сумме их будет восемь", - сообщил изданию представитель BAE Systems.
Отмечается, что переговоры между британскими властями и компанией ведутся на протяжении как минимум последних 18 месяцев. Ожидается, что контракт будет выполнен в течение следующих нескольких лет.
"Мы находимся на заключительной стадии переговоров, но соглашение еще не заключено", - добавили в компании.
Как подчеркивает издание, в 2017 году оборонное ведомство уже заключало с компанией договор на производство нескольких кораблей этого типа. Стоимость первой партии фрегатов составила 3,7 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 4,3 миллиарда долларов).
Фрегат является многоцелевым кораблем противолодочной и противовоздушной обороны, предназначенным для применения в операциях общего назначения.