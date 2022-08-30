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В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса - РИА Новости, 30.08.2022
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В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса - РИА Новости, 30.08.2022
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:03
2022-08-30T19:03
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, трансляция велась на сайте ЕК."Мы видим, что цены на энергию бьют рекорд за рекордом, последствия для потребителей и компаний больше не являются устойчивыми", - отметила она.
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цены на нефть
Цены на нефть
19:03 30.08.2022
 
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса

Фон дер Ляйен: цены на энергию в ЕС делают неустойчивой ситуацию для бизнеса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, трансляция велась на сайте ЕК.
"Мы видим, что цены на энергию бьют рекорд за рекордом, последствия для потребителей и компаний больше не являются устойчивыми", - отметила она.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
17:10
Премьер Греции предрек Европе чрезвычайно трудную зиму
 
Цены на нефть
 
 
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