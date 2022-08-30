https://ria.ru/20220830/energiya-1813255857.html

В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса

В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса - РИА Новости, 30.08.2022

В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса

Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T19:03

2022-08-30T19:03

2022-08-30T19:03

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, трансляция велась на сайте ЕК."Мы видим, что цены на энергию бьют рекорд за рекордом, последствия для потребителей и компаний больше не являются устойчивыми", - отметила она.

https://ria.ru/20220830/zima-1813220843.html

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цены на нефть