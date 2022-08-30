https://ria.ru/20220830/energiya-1813255857.html
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса - РИА Новости, 30.08.2022
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:03
2022-08-30T19:03
2022-08-30T19:03
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Динамика цен на энергоносители в Евросоюзе делает неустойчивой ситуацию для компаний и домохозяйств в регионе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, трансляция велась на сайте ЕК."Мы видим, что цены на энергию бьют рекорд за рекордом, последствия для потребителей и компаний больше не являются устойчивыми", - отметила она.
https://ria.ru/20220830/zima-1813220843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть
В ЕК заявили, что цены на энергию делают неустойчивой ситуацию для бизнеса
Фон дер Ляйен: цены на энергию в ЕС делают неустойчивой ситуацию для бизнеса