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Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 30.08.2022

Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:49

2022-08-30T10:49

2022-08-30T11:00

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Петровского погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, украина