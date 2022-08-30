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Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 30.08.2022
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:49
2022-08-30T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
украина
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Петровского погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс, Украина
10:49 30.08.2022 (обновлено: 11:00 30.08.2022)
 
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Штаб обороны ДНР: мужчина погиб и два человека ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Петровского погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбассУкраина
 
 
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