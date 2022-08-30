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Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 30.08.2022
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:49
2022-08-30T10:49
2022-08-30T11:00
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Еще один человек погиб в Петровском районе Донецка, два мирных жителя пострадали из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова нанесли удар по Петровскому району Донецка, по улице Петровского погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:49 30.08.2022 (обновлено: 11:00 30.08.2022)
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Штаб обороны ДНР: мужчина погиб и два человека ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ