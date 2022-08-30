https://ria.ru/20220830/donbass-1813070662.html

Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку

Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку

Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Жованка, выпустив за 20 минут 20 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:27

2022-08-30T10:27

2022-08-30T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Жованка, выпустив за 20 минут 20 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Жованка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 09.05 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 9.20 украинские военные выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, донбасс