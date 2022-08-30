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Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/donbass-1813070662.html
Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку
Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку
Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Жованка, выпустив за 20 минут 20 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:27
2022-08-30T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Жованка, выпустив за 20 минут 20 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Жованка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 09.05 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 9.20 украинские военные выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Донбасс
10:27 30.08.2022
 
Украинские войска за 20 минут обстреляли Горловку, Зайцево и Жованку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке, Зайцево и Жованке 20 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Зайцево и Жованка, выпустив за 20 минут 20 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Жованка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 09.05 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 9.20 украинские военные выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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