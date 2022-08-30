https://ria.ru/20220830/donbass-1813069097.html

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 30.08.2022

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T10:21

2022-08-30T10:21

2022-08-30T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Рубена Ибаррури погиб мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник утром украинские войска дважды отковали огонь по Петровскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины