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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 30.08.2022
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T10:21
2022-08-30T10:21
2022-08-30T10:21
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Рубена Ибаррури погиб мужчина", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник утром украинские войска дважды отковали огонь по Петровскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ Петровского района Донецка