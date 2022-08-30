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Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 30.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220830/donbass-1813063706.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T09:45
2022-08-30T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что обстрел Еленовки зафиксирован в 7.40, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
09:45 30.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку и Еленовке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что обстрел Еленовки зафиксирован в 7.40, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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