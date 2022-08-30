https://ria.ru/20220830/donbass-1813063706.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T09:45

2022-08-30T09:45

2022-08-30T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.40 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что обстрел Еленовки зафиксирован в 7.40, выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика