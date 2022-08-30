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В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:31
2022-08-30T08:31
2022-08-30T08:31
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 29 августа до 08.00 30 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения шесть мирных жителей, включая подростка 2010 года рождения", - говорится в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: шесть человек получили ранения за сутки при обстрелах со стороны Украины