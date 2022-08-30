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В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022
В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T08:31
2022-08-30T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 29 августа до 08.00 30 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения шесть мирных жителей, включая подростка 2010 года рождения", - говорится в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
08:31 30.08.2022
 
В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: шесть человек получили ранения за сутки при обстрелах со стороны Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 29 августа до 08.00 30 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения шесть мирных жителей, включая подростка 2010 года рождения", - говорится в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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