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В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 30.08.2022

В ДНР за сутки шесть человек получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T08:31

2022-08-30T08:31

2022-08-30T08:31

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 29 августа до 08.00 30 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения шесть мирных жителей, включая подростка 2010 года рождения", - говорится в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс