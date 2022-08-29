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Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.08.2022

Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:13

2022-08-29T18:13

2022-08-29T18:16

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.В Кремле ранее заявляли, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.После встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном Моравецкий сказал журналистам, что в последнее время "видели, как семьи известных российских политиков развлекаются или отдыхают на пляжах"."Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление", - сказал Моравецкий. По его словам, "Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.

https://ria.ru/20220829/vizy-1812794886.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, матеуш моравецкий, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм