Рейтинг@Mail.ru
Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220829/vizy-1812977034.html
Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 29.08.2022
Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:13
2022-08-29T18:16
в мире
польша
матеуш моравецкий
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1920x0_80_0_0_92c3dbc5efb9fdfc912fe855cb85822a.jpg
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.В Кремле ранее заявляли, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.После встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном Моравецкий сказал журналистам, что в последнее время "видели, как семьи известных российских политиков развлекаются или отдыхают на пляжах"."Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление", - сказал Моравецкий. По его словам, "Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
https://ria.ru/20220829/vizy-1812794886.html
https://ria.ru/20220826/rezhim-1812207987.html
https://ria.ru/20220822/vizy-1811422901.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_2cb70f810971a5786bdcc70a1b87bf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, матеуш моравецкий, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, новости - туризм
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
18:13 29.08.2022 (обновлено: 18:16 29.08.2022)
 
Моравецкий потребовал от ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Моравецкий: Польша настаивает на прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдачу россиянам виз, кроме гуманитарных, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
В Кремле ранее заявляли, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 08:49Туризм
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель
После встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном Моравецкий сказал журналистам, что в последнее время "видели, как семьи известных российских политиков развлекаются или отдыхают на пляжах".
"Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление", - сказал Моравецкий. По его словам, "Польша вместе с Финляндией, вместе с балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают наш более решительный подход к заблокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных виз".
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 01:47Туризм
Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:02
В Госдепе прокомментировали инициативы по запрету выдачи виз россиянам
 
ТуризмВ миреПольшаМатеуш МоравецкийРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала