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Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима
Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима - РИА Новости, 29.08.2022
Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима
Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией невыгодна европейцам и станет откатом в советские времена, когда получить разрешение на въезд... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:19
2022-08-29T17:19
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией невыгодна европейцам и станет откатом в советские времена, когда получить разрешение на въезд было крайне сложно и туристам, и бизнесменам, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин."Конечно, все будет на обоюдной основе. Если они прекращают режим упрощенного порядка выдачи визы, мы тоже, и это осложнит жизнь взаимно. Европейцам станет сложнее и дороже оформить визу в Россию. Последствия ощутят те, кто заинтересован в развитии связей с Россией – туристы, бизнесмены", – сказал Капустин.Он напомнил, как было трудно при СССР оформить разрешение на въезд в государство для представителей стран Европы. "Они просто забыли те времена, когда получить визу в Россию было достаточно сложно. Видимо, помнят только начало 90-х, когда по сути ввели практически безвизовый режим для европейцев", – пояснил эксперт.Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, чтобы снизить число выдаваемых нашим гражданам виз. Ожидается, что дискуссия по этому вопросу развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30-31 августа в Праге. Чехия до конца этого года председательствует в ЕС.
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туризм, новости - туризм, урмас рейнсалу, константин косачев, арвидас анушаускас, россия, европа, прага, евросоюз, совет федерации рф, вильнюс, германия, эстония, шенгенская зона, шенгенская виза, санкции в отношении россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Урмас Рейнсалу, Константин Косачев, Арвидас Анушаускас, Россия, Европа, Прага, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Вильнюс, Германия, Эстония, Шенгенская зона, Шенгенская виза, Санкции в отношении России
17:19 29.08.2022
 
Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима

Юрист: отказ от упрощенного визового режима с Россией ударит по европейским бизнесменам

© РИА Новости / Александр КряжевОбъединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске
Объединенный визовый центр международной компании VFS Global в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией невыгодна европейцам и станет откатом в советские времена, когда получить разрешение на въезд было крайне сложно и туристам, и бизнесменам, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
"Конечно, все будет на обоюдной основе. Если они прекращают режим упрощенного порядка выдачи визы, мы тоже, и это осложнит жизнь взаимно. Европейцам станет сложнее и дороже оформить визу в Россию. Последствия ощутят те, кто заинтересован в развитии связей с Россией – туристы, бизнесмены", – сказал Капустин.
Он напомнил, как было трудно при СССР оформить разрешение на въезд в государство для представителей стран Европы. "Они просто забыли те времена, когда получить визу в Россию было достаточно сложно. Видимо, помнят только начало 90-х, когда по сути ввели практически безвизовый режим для европейцев", – пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, чтобы снизить число выдаваемых нашим гражданам виз. Ожидается, что дискуссия по этому вопросу развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30-31 августа в Праге. Чехия до конца этого года председательствует в ЕС.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмУрмас РейнсалуКонстантин КосачевАрвидас АнушаускасРоссияЕвропаПрагаЕвросоюзСовет Федерации РФВильнюсГерманияЭстонияШенгенская зонаШенгенская визаСанкции в отношении России
 
 
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