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Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима

Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима - РИА Новости, 29.08.2022

Юрист рассказал о последствиях отказа ЕС от упрощенного визового режима

Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией невыгодна европейцам и станет откатом в советские времена, когда получить разрешение на въезд... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:19

2022-08-29T17:19

2022-08-29T17:19

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме ЕС с Россией невыгодна европейцам и станет откатом в советские времена, когда получить разрешение на въезд было крайне сложно и туристам, и бизнесменам, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин."Конечно, все будет на обоюдной основе. Если они прекращают режим упрощенного порядка выдачи визы, мы тоже, и это осложнит жизнь взаимно. Европейцам станет сложнее и дороже оформить визу в Россию. Последствия ощутят те, кто заинтересован в развитии связей с Россией – туристы, бизнесмены", – сказал Капустин.Он напомнил, как было трудно при СССР оформить разрешение на въезд в государство для представителей стран Европы. "Они просто забыли те времена, когда получить визу в Россию было достаточно сложно. Видимо, помнят только начало 90-х, когда по сути ввели практически безвизовый режим для европейцев", – пояснил эксперт.Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, чтобы снизить число выдаваемых нашим гражданам виз. Ожидается, что дискуссия по этому вопросу развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30-31 августа в Праге. Чехия до конца этого года председательствует в ЕС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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