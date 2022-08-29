https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева

Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева - РИА Новости, 29.08.2022

Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева

Власти Запорожской области готовы предоставить специалистам МАГАТЭ, визит которых на АЭС ожидается на этой неделе, все доказательства того, что Украина ведет... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:45

2022-08-29T14:45

2022-08-29T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

украина

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запорожская область

энергодар

евгений балицкий

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы предоставить специалистам МАГАТЭ, визит которых на АЭС ожидается на этой неделе, все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."На этой неделе ожидается визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Мы готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале."Мы ожидаем, что специалисты (МАГАТЭ) воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", - добавил глава региона. "Очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден. Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация – обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура", - подчеркнул он.Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812799679.html

https://ria.ru/20220829/avariya-1812782035.html

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энергодар

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, магатэ, украина, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр