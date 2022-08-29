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Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева - РИА Новости, 29.08.2022
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева
Власти Запорожской области готовы предоставить специалистам МАГАТЭ, визит которых на АЭС ожидается на этой неделе, все доказательства того, что Украина ведет... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:45
2022-08-29T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
украина
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы предоставить специалистам МАГАТЭ, визит которых на АЭС ожидается на этой неделе, все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."На этой неделе ожидается визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Мы готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале."Мы ожидаем, что специалисты (МАГАТЭ) воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", - добавил глава региона. "Очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден. Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация – обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура", - подчеркнул он.Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812799679.html
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в мире, магатэ, украина, запорожская аэс, запорожская область, энергодар, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:45 29.08.2022 (обновлено: 15:00 29.08.2022)
 
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева

Запорожская ВГА готова предоставить МАГАТЭ доказательства ядерного терроризма Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Запорожской области готовы предоставить специалистам МАГАТЭ, визит которых на АЭС ожидается на этой неделе, все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"На этой неделе ожидается визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС. Мы готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить все доказательства того, что Украина ведет себя как государство – ядерный террорист", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 09:18Специальная военная операция на Украине
В Запорожье рассказали о реакции Киева на предстоящий визит МАГАТЭ на ЗАЭС
"Мы ожидаем, что специалисты (МАГАТЭ) воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на него", - добавил глава региона. "Очевидно, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден. Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация – обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура", - подчеркнул он.
Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси находится в пути на Запорожскую АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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