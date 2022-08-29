https://ria.ru/20220829/ubiystvo-1812784943.html

Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей

Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей - РИА Новости, 29.08.2022

Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей

Житель Вяземского района Хабаровского края получил год исправительных работ за садистское убийство собаки на глазах у детей, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T05:01

2022-08-29T05:01

2022-08-29T05:19

происшествия

россия

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ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Житель Вяземского района Хабаровского края получил год исправительных работ за садистское убийство собаки на глазах у детей, сообщила региональная прокуратура.По словам подсудимого, он убил собаку, потому что хотел ее съесть. Его признали виновным по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов)."Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил", - уточнила прокуратура.

https://ria.ru/20220828/sobaka-1812744283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия