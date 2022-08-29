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Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей
Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей - РИА Новости, 29.08.2022
Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей
Житель Вяземского района Хабаровского края получил год исправительных работ за садистское убийство собаки на глазах у детей, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T05:01
2022-08-29T05:01
2022-08-29T05:19
происшествия
россия
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ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Житель Вяземского района Хабаровского края получил год исправительных работ за садистское убийство собаки на глазах у детей, сообщила региональная прокуратура.По словам подсудимого, он убил собаку, потому что хотел ее съесть. Его признали виновным по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов)."Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил", - уточнила прокуратура.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, россия
05:01 29.08.2022 (обновлено: 05:19 29.08.2022)
Жителя Хабаровского края осудили за убийство собаки на глазах у детей
Житель Хабаровского края получил год исправительных работ за садистское убийство собаки
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости.
Житель Вяземского района Хабаровского края получил год исправительных работ за садистское убийство собаки на глазах у детей, сообщила
региональная прокуратура.
"В августе 2021 года мужчина, увидев случайно пришедшую к нему во двор собаку, привязал ее к столбу, оглушил ударом молотка по голове, после чего подвесил за задние лапы и перерезал ей горло ножом. Все это происходило на глазах игравших неподалеку соседских детей", – говорится в сообщении.
По словам подсудимого, он убил собаку, потому что хотел ее съесть. Его признали виновным по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов).
"Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ. Приговор в законную силу не вступил", - уточнила прокуратура.