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Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП - РИА Новости, 29.08.2022
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Новости Подмосковья
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Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП
Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:56
2022-08-29T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории региона."В сентябре и до конца года нам очень важно довести все субсидии и программы до малого и среднего бизнеса. Важно довести информационную поддержку, системы помощи, поддержки, выделения земли ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что после положительных итогов первого полугодия по привлечению в экономику Подмосковья по привлечению 500 миллиардов рублей – второе полугодие будет также отмечаться позитивной динамикой, в том числе по привлечению рабочих мест.
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московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Андрей Воробьев
12:56 29.08.2022
 

Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
"В сентябре и до конца года нам очень важно довести все субсидии и программы до малого и среднего бизнеса. Важно довести информационную поддержку, системы помощи, поддержки, выделения земли ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
Он добавил, что после положительных итогов первого полугодия по привлечению в экономику Подмосковья по привлечению 500 миллиардов рублей – второе полугодие будет также отмечаться позитивной динамикой, в том числе по привлечению рабочих мест.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:39Новости Подмосковья
Воробьев: объем поддержки подмосковных МСП достиг 90 млрд рублей
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЭкономикаАндрей Воробьев
 
 
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