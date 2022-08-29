https://ria.ru/20220829/subsidii-1812859511.html

Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП

Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:56

2022-08-29T12:56

2022-08-29T12:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории региона."В сентябре и до конца года нам очень важно довести все субсидии и программы до малого и среднего бизнеса. Важно довести информационную поддержку, системы помощи, поддержки, выделения земли ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что после положительных итогов первого полугодия по привлечению в экономику Подмосковья по привлечению 500 миллиардов рублей – второе полугодие будет также отмечаться позитивной динамикой, в том числе по привлечению рабочих мест.

https://ria.ru/20220715/podderzhka-1802649406.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев