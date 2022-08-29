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Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП
Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Подмосковья поручил тщательно отслеживать доведение субсидий до МСП
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:56
2022-08-29T12:56
2022-08-29T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально тщательно отслеживать процесс доведения субсидий до предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории региона."В сентябре и до конца года нам очень важно довести все субсидии и программы до малого и среднего бизнеса. Важно довести информационную поддержку, системы помощи, поддержки, выделения земли ", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.Он добавил, что после положительных итогов первого полугодия по привлечению в экономику Подмосковья по привлечению 500 миллиардов рублей – второе полугодие будет также отмечаться позитивной динамикой, в том числе по привлечению рабочих мест.
https://ria.ru/20220715/podderzhka-1802649406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика, Андрей Воробьев