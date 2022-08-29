https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812864131.html

Союзные силы освободили Кодему в ДНР

Союзные силы освободили Кодему в ДНР - РИА Новости, 29.08.2022

Союзные силы освободили Кодему в ДНР

Союзные силы заняли 271 населенный пункт Донбасса, включая Кодему, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:06

2022-08-29T13:06

2022-08-29T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

светлодарск

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Союзные силы заняли 271 населенный пункт Донбасса, включая Кодему, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 271 населенный пункт, включая Кодему", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Село Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарск, который в конце мая перешел под оперативный контроль союзных сил, и в 16 километрах от Бахмута (Артемовска) — важного транспортного узла, который находится над подконтрольной Киеву территории. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

светлодарск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, светлодарск, вооруженные силы рф