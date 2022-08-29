13:06 29.08.2022 (обновлено: 14:01 29.08.2022)
Союзные силы освободили Кодему в ДНР
ДНР: с начала спецоперации в республике освободили 271 населенный пункт, включая Кодему
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащие ВС России в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Союзные силы заняли 271 населенный пункт Донбасса, включая Кодему, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила 271 населенный пункт, включая Кодему", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Село Кодема располагается в 14 километрах от города Светлодарск, который в конце мая перешел под оперативный контроль союзных сил, и в 16 километрах от Бахмута (Артемовска) — важного транспортного узла, который находится над подконтрольной Киеву территории.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.