13:16 29.08.2022 (обновлено: 14:51 29.08.2022)
В США заявили о крупном просчете в отношении России
BI: в США серьезно ошиблись в прогнозах насчет устойчивости российской экономики
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.
"Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость", — отмечается в статье.
Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут за счет мощного экспорта нефти, устойчивого внутреннего спроса и программы по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.
"Российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит", — подытожил автор.
Запад ввел санкции против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены. В США, Великобритании и Евросоюзе стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Все это привело к нарушению цепочек поставок и к экономическим проблемам у западных стран — в частности, к повышению цен на продукты питания и топливо. В Кремле заявили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
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