https://ria.ru/20220829/rossiya-1812870486.html

В США заявили о крупном просчете в отношении России

В США заявили о крупном просчете в отношении России - РИА Новости, 29.08.2022

В США заявили о крупном просчете в отношении России

Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:16

2022-08-29T13:16

2022-08-29T14:51

экономика

россия

сша

украина

евросоюз

великобритания

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.После начала специальной операции на Украине западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом."Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость", — отмечается в статье.Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут за счет мощного экспорта нефти, устойчивого внутреннего спроса и программы по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.Запад ввел санкции против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены. В США, Великобритании и Евросоюзе стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Все это привело к нарушению цепочек поставок и к экономическим проблемам у западных стран — в частности, к повышению цен на продукты питания и топливо. В Кремле заявили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220828/pensionery-1812729778.html

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812665502.html

россия

сша

украина

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, сша, украина, евросоюз, великобритания