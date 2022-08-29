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В США заявили о крупном просчете в отношении России - РИА Новости, 29.08.2022
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В США заявили о крупном просчете в отношении России
В США заявили о крупном просчете в отношении России - РИА Новости, 29.08.2022
В США заявили о крупном просчете в отношении России
Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:16
2022-08-29T14:51
экономика
россия
сша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.После начала специальной операции на Украине западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом."Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость", — отмечается в статье.Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут за счет мощного экспорта нефти, устойчивого внутреннего спроса и программы по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.Запад ввел санкции против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены. В США, Великобритании и Евросоюзе стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Все это привело к нарушению цепочек поставок и к экономическим проблемам у западных стран — в частности, к повышению цен на продукты питания и топливо. В Кремле заявили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, сша, украина, евросоюз, великобритания
Экономика, Россия, США, Украина, Евросоюз, Великобритания
13:16 29.08.2022 (обновлено: 14:51 29.08.2022)
 
В США заявили о крупном просчете в отношении России

BI: в США серьезно ошиблись в прогнозах насчет устойчивости российской экономики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.
После начала специальной операции на Украине западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом.
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 17:31
DM: британских пенсионеров ждут "ужасная" зима и нищета без газа из России
"Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость", — отмечается в статье.
Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут за счет мощного экспорта нефти, устойчивого внутреннего спроса и программы по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.
"Российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит", — подытожил автор.
Запад ввел санкции против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены. В США, Великобритании и Евросоюзе стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Все это привело к нарушению цепочек поставок и к экономическим проблемам у западных стран — в частности, к повышению цен на продукты питания и топливо. В Кремле заявили о готовности к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 09:55
NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаЕвросоюзВеликобритания
 
 
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