https://ria.ru/20220829/remont-1812977880.html

На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов

На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов - РИА Новости, 29.08.2022

На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов

Власти Краснодарского края планируют в 2023 году в регионе отремонтировать более 1000 многоквартирных домов, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:21

2022-08-29T18:21

2022-08-29T18:21

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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в 2023 году в регионе отремонтировать более 1000 многоквартирных домов, сообщает краевая администрация."В следующем году мы направим на капитальный ремонт в два раза больше средств, чем в 2021-м - 6,2 миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок свыше 1000 домов. На сегодня большинство городов и районов уже утвердили краткосрочные планы. До конца сентября эту работу необходимо завершить во всех оставшихся территориях", - приводятся в релизе слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он также заявил, что главы муниципалитетов должны лично контролировать ситуацию - от этого зависит комфорт жителей Кубани.По данным краевого фонда капремонта многоквартирных домов, в 27 муниципалитетах собственники квартир уже определили необходимые работы на 2023 год.По данным краевых властей, на сегодняшний день в 2023 году на Кубани планируют отремонтировать 1069 многоквартирных домов. В них проведут около 1,8 тысячи видов работ, в том числе заменят 232 лифта.

https://ria.ru/20220825/kapremont-1812203219.html

https://ria.ru/20220826/sad-1812408678.html

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Владимир Лаврентьев

краснодарский край, общество, вениамин кондратьев, россия, жилье