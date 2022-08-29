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На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов - РИА Новости, 29.08.2022
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Краснодарский край
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На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов
На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов - РИА Новости, 29.08.2022
На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов
Власти Краснодарского края планируют в 2023 году в регионе отремонтировать более 1000 многоквартирных домов, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:21
2022-08-29T18:21
краснодарский край
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в 2023 году в регионе отремонтировать более 1000 многоквартирных домов, сообщает краевая администрация."В следующем году мы направим на капитальный ремонт в два раза больше средств, чем в 2021-м - 6,2 миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок свыше 1000 домов. На сегодня большинство городов и районов уже утвердили краткосрочные планы. До конца сентября эту работу необходимо завершить во всех оставшихся территориях", - приводятся в релизе слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он также заявил, что главы муниципалитетов должны лично контролировать ситуацию - от этого зависит комфорт жителей Кубани.По данным краевого фонда капремонта многоквартирных домов, в 27 муниципалитетах собственники квартир уже определили необходимые работы на 2023 год.По данным краевых властей, на сегодняшний день в 2023 году на Кубани планируют отремонтировать 1069 многоквартирных домов. В них проведут около 1,8 тысячи видов работ, в том числе заменят 232 лифта.
https://ria.ru/20220825/kapremont-1812203219.html
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краснодарский край, общество, вениамин кондратьев, россия, жилье
Краснодарский край, Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Россия, Жилье
18:21 29.08.2022
 
На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов

Власти Кубани планируют в 2023 году отремонтировать более тысячи многоквартирных домов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРемонт фасада жилого многоквартирного дома
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Ремонт фасада жилого многоквартирного дома. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют в 2023 году в регионе отремонтировать более 1000 многоквартирных домов, сообщает краевая администрация.
"В следующем году мы направим на капитальный ремонт в два раза больше средств, чем в 2021-м - 6,2 миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок свыше 1000 домов. На сегодня большинство городов и районов уже утвердили краткосрочные планы. До конца сентября эту работу необходимо завершить во всех оставшихся территориях", - приводятся в релизе слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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По данным краевого фонда капремонта многоквартирных домов, в 27 муниципалитетах собственники квартир уже определили необходимые работы на 2023 год.
По данным краевых властей, на сегодняшний день в 2023 году на Кубани планируют отремонтировать 1069 многоквартирных домов. В них проведут около 1,8 тысячи видов работ, в том числе заменят 232 лифта.
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Краснодарский крайКраснодарский крайОбществоВениамин КондратьевРоссияЖилье
 
 
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