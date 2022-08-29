https://ria.ru/20220829/pribaltika-1812726853.html

К чему идут "прибалтийские тигры"

К чему идут "прибалтийские тигры" - РИА Новости, 29.08.2022

К чему идут "прибалтийские тигры"

Прибалтика, начинавшая трогательным ненасильственным сопротивлением (живая "Балтийская цепь" от Вильнюса до Таллина, выстроившаяся 23 августа 1989 года), далее... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:00

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Прибалтика, начинавшая трогательным ненасильственным сопротивлением (живая "Балтийская цепь" от Вильнюса до Таллина, выстроившаяся 23 августа 1989 года), далее продолжила строить свои отношения с бывшей метрополией уже менее умильным образом.В 90-е не было никакого русского империализма, Москва готова была идти на все, но прибалтов это только ободряло и разгорячало. Переход к конфронтации окончательно наметился в 1994-м, когда из Прибалтики были выведены все российские войска, остававшиеся там со времен СССР. Империализмом Кремля это назвать было трудно — скорее наоборот, но отсутствие русских штыков внушило прибалтийским политикам мысль: "Теперь уже можно". После чего ренацификация бывших советских республик пошла по нарастающей.Сперва незаметно, потихоньку, а затем, в наши дни, как поется в арии Дона Базилио, "вот какая это сила — загремела, покатила, загремела, покатила неудержною волной".Блокада Калининграда, окончательный снос памятников павшим красноармейцам, визовые запреты, требование к въезжающим русским принять "причастие буйвола", т. е. подписать бумагу о своем полном неприятии политики РФ, обещание латвийского президента изолировать (путем помещения в концлагеря, очевидно, другого способа пока не придумано) тех жителей Латвии, которые не вполне одобряют и поддерживают политику властей, призыв ко всем странам ЕС полностью отгородиться от России по образцу прибалтов — и так далее. Лихо косой только первый взмах сделать, а дальше само пойдет.То есть бодрость и решительность образца июля 1941 года, когда прибалты проявили себя во всей красе. Немцам ничего и делать-то не надо было. Например, Эстонию сделали Judenfrei сами эстонцы. Погромы в Каунасе — сами литовцы. В Вильнюсе, Риге, Таллине решили, что победа рейха гарантирована, отчего утратили всякое стеснение. Очевидно, и сейчас там снова решили, что победа еврорейха — дело решенное, и полностью разнуздались.Отдельный и неоднозначный вопрос — о том, что делать с Эстляндией, Курляндией, Лифляндией и др. после победы в украинской кампании. Сегодня более насущно решить, как быть здесь и сейчас с отвязными лимитрофами.Один из прежних удерживающих доводов — "понимаешь сам, какую оценку Би-би-си даст подобному факту" — сейчас удерживает все менее. Западные партнеры забросили чепец за мельницу, и с каждым днем все менее интересно, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна. Она уже наговорила и наделала столько, что семь бед — один ответ.Но есть другой фактор сдерживания. Русскоязычные (de facto по культуре и самосознанию — русские или имперские) меньшинства. Если Литва в этом отношении более однородна, русских там порядка пяти процентов, то в Эстонии — примерно 30%, в Латвии — около 35%. Причем в больших городах (Рига, Виндава, Двинск в Латвии, Таллин и Нарва в Эстонии) их доля еще больше. Тем самым любые меры, направленные против прибалтийских правительств, бьют по соотечественникам, причем зачастую в первую очередь по соотечественникам. Такова уж структура занятости.Поэтому, когда горячие головы говорят о необходимости полной блокады лимитрофов — авось, за чертополохом поумнеют, а нет, так и не надо, — им возражают: "А что будет с русскими?" В связи с чем на повестку дня выходит вопрос о репатриации соотечественников с территории лимитрофов в Россию. Рано или поздно, причем уже скорее рано, чем поздно, другого выхода не остается.Притом что это легко сказать, но гораздо труднее сделать. Да, есть примеры относительно успешной репатриации. Сионистское движение с 20-х годов XX века и до сего дня. Репатриация прибалтийских немцев в 1940 году. А также абсорбция уже недобровольных немецких изгнанников из Восточной Европы после 1945-го. Возвращение "черноногих" (pieds-noirs), т. е. французских колонистов из Алжира после 1960 года.Это было сопряжено со всякими трудностями, но тогда правительства исходили из того, что на соотечественниках мы не экономим. Если бы экономили, то где сейчас был бы Израиль и что было бы с послевоенным экономическим чудом в Германии?Но следует учесть, что и тогда репатриация не всех привлекала. Например, в 1920-х немецкие евреи не слишком вдохновлялись сионизмом, исходя из того, что немцы — культурная нация, уровень материальной культуры, несмотря на все неурядицы, в Германии достаточно высок и бросить все это, чтобы с нуля поднимать палестинское сельское хозяйство (а другого тогда не было), — нет, спасибо. В конце 30-х годов уже и палестинский кибуц представлялся не худшим вариантом, но было уже поздно.Mutatis mutandis то же самое будет и сейчас. Прибалты — культурная нация. Можно ездить в Европу по "шенгену". Дом и быт как-то налажены. Бросить все это и отправиться в неведомую Тьмутаракань не очень влечет. Это не говоря уже о персонале "Медузы"*, "Дождя"* и разных прочих эмигрантах, которые ненавидят нынешнюю Россию покруче всяких Ландсбергисов.Но ведь программа репатриации соотечественников — это не то чтобы всех силком тащить на Святую Русь. Это всего лишь дать шанс на возвращение и обустройство (с подъемными и прочим) всем, кто того желает. Тем же, кто не желает, — да будет твоя воля. Но кто ответит решительным отказом, должен понимать, что с той поры Россия снимает с себя обязательства по защите соотечественников в Прибалтике. Кто не спрятался, я не виноватый.И после этого в общении с лимитрофами руки будут развязаны. Желаете быть за чертополохом — что ж, будете за чертополохом. "Ты этого хотел, Георгс Данденас".Другого способа устроения отношений с Эстляндией, Курляндией, etc. — если, конечно, не повторять 1940 год, — не просматривается, и без репатриации не обойтись.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220823/pamyatniki-1811591346.html

https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812137121.html

https://ria.ru/20220812/pribaltika-1809256380.html

https://ria.ru/20220725/pribaltika-1804649286.html

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

авторы, евросоюз, латвия, би-би-си, таллин, россия, эстония, литва, прибалтика, в мире