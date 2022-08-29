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Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки

Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки - РИА Новости, 29.08.2022

Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки

Лесной пожар в Рязанской области из-за сильного ветра двинулся к деревне Култуки, но ее удалось отстоять, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T23:44

2022-08-29T23:44

2022-08-29T23:44

происшествия

рязанская область

московская область (подмосковье)

москва

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области из-за сильного ветра двинулся к деревне Култуки, но ее удалось отстоять, сообщил врио губернатора Павел Малков.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно "сдают позиции".Днем в понедельник Малков рассказал, что пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, уже почти не активны южная и западная кромки."К сожалению, стихия в очередной раз показала свой непредсказуемый характер… Вечером поднялся сильный порывистый ветер, возникла угроза для пожарных бригад и техники. Было принято решение отвести их по направлению к деревне Култуки. Из-за ветра начался верховой пожар, который двинулся в сторону деревни", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, решение было оправданным: вовремя проведенный отвод личного состава позволил избежать происшествий, никто не пострадал."В настоящее время огонь вновь перешел на низовой уровень. Деревня Култуки опахана, проведено усиление размещенной там защитной группировки. Четыре экскаватора прокладывают минерализованную полосу вокруг участка, пройденного верховым пожаром. Следом идут профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны и проводят отжиг. Работа будет вестись всю ночь", - проинформировал врио губернатора.Он отметил, что в деревне размещен транспорт на случай эвакуации.

https://ria.ru/20220829/pozhary-1812809957.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-29T23:44 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии