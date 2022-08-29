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Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки - РИА Новости, 29.08.2022
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Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки
Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки - РИА Новости, 29.08.2022
Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки
Лесной пожар в Рязанской области из-за сильного ветра двинулся к деревне Култуки, но ее удалось отстоять, сообщил врио губернатора Павел Малков. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T23:44
2022-08-29T23:44
происшествия
рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
природные пожары в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области из-за сильного ветра двинулся к деревне Култуки, но ее удалось отстоять, сообщил врио губернатора Павел Малков.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно "сдают позиции".Днем в понедельник Малков рассказал, что пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, уже почти не активны южная и западная кромки."К сожалению, стихия в очередной раз показала свой непредсказуемый характер… Вечером поднялся сильный порывистый ветер, возникла угроза для пожарных бригад и техники. Было принято решение отвести их по направлению к деревне Култуки. Из-за ветра начался верховой пожар, который двинулся в сторону деревни", - написал Малков в своем Telegram-канале.По его словам, решение было оправданным: вовремя проведенный отвод личного состава позволил избежать происшествий, никто не пострадал."В настоящее время огонь вновь перешел на низовой уровень. Деревня Култуки опахана, проведено усиление размещенной там защитной группировки. Четыре экскаватора прокладывают минерализованную полосу вокруг участка, пройденного верховым пожаром. Следом идут профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны и проводят отжиг. Работа будет вестись всю ночь", - проинформировал врио губернатора.Он отметил, что в деревне размещен транспорт на случай эвакуации.
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рязанская область
московская область (подмосковье)
москва
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
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происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), москва, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Природные пожары в России
23:44 29.08.2022
 
Пожарные спасли от огня рязанскую деревню Култуки

Пожар в Рязанской области из-за ветра двинулся к деревне Култуки, ее удалось отстоять

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области из-за сильного ветра двинулся к деревне Култуки, но ее удалось отстоять, сообщил врио губернатора Павел Малков.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявил накануне Малков, сейчас пожары больше не перешагивают за отведенные границы и постепенно "сдают позиции".
Днем в понедельник Малков рассказал, что пожарные серьезно продвинулись в тушении возгораний. Практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, уже почти не активны южная и западная кромки.
"К сожалению, стихия в очередной раз показала свой непредсказуемый характер… Вечером поднялся сильный порывистый ветер, возникла угроза для пожарных бригад и техники. Было принято решение отвести их по направлению к деревне Култуки. Из-за ветра начался верховой пожар, который двинулся в сторону деревни", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, решение было оправданным: вовремя проведенный отвод личного состава позволил избежать происшествий, никто не пострадал.
"В настоящее время огонь вновь перешел на низовой уровень. Деревня Култуки опахана, проведено усиление размещенной там защитной группировки. Четыре экскаватора прокладывают минерализованную полосу вокруг участка, пройденного верховым пожаром. Следом идут профессиональные пожарные-десантники из Авиалесоохраны и проводят отжиг. Работа будет вестись всю ночь", - проинформировал врио губернатора.
Он отметил, что в деревне размещен транспорт на случай эвакуации.
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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