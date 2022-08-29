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В Воронежской области ликвидировали лесной пожар возле больницы

В Воронежской области ликвидировали лесной пожар возле больницы - РИА Новости, 29.08.2022

В Воронежской области ликвидировали лесной пожар возле больницы

Лесной пожар, который разгорелся неподалёку от больницы в Лисках Воронежской области, ликвидировали, не дав огню перейти на лес, сообщил РИА Новости заместитель РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:38

2022-08-29T18:38

2022-08-29T18:38

происшествия

лиски

природные пожары в россии

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ВОРОНЕЖ, 29 авг - РИА Новости. Лесной пожар, который разгорелся неподалёку от больницы в Лисках Воронежской области, ликвидировали, не дав огню перейти на лес, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Воронежского лесопожарного центра Андрей Крылов."Лесные пожарные приняли решение остановить огонь любой ценой. Фактически стали перед огнём, применяя все доступные средства, сбили верховой огонь. Затем было произведено дотушивание. Люди проявили себя геройски… В ночь с 28 на 29 августа пожар удалось полностью ликвидировать", - прокомментировал Андрей Крылов.Лесной пожар произошел в районе больницы города Лиски, рассказал Андрей Крылов. Начала гореть лесная подстилка, затем загорелась сухая трава и сосны. Из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду огонь очень быстро распространился, начал переходить в верховой."Учитывая, что там деревья высотой около 20 метров, это грозило переходом на постройки и на лесной фонд области, огонь шел непосредственно на здание больницы. Огонь охватил 5 гектаров, и если бы не действия наших людей, могла бы повториться рязанская история", - добавил Крылов.

лиски

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-29T18:38 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, лиски, природные пожары в россии