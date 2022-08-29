https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812870793.html
Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу
Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу - РИА Новости, 29.08.2022
Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу
Московская область вошла в число лидеров среди регионов по спросу на рабочую силу, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:16
2022-08-29T13:16
2022-08-29T13:16
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Московская область вошла в число лидеров среди регионов по спросу на рабочую силу, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов в понедельник.Лидерами российского рейтинга по рынку труда за прошлый год стали Москва, Петербург и Подмосковье, в конце списка – Ингушетия, Тува и Чечня. При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда."Сегодня вышел рейтинг экономической активности и занятости регионов. Мы вошли в число лидеров и у нас большой спрос на рабочую силу", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812826579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Москва, Экономика