https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812870793.html

Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу

Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу - РИА Новости, 29.08.2022

Воробьев: Подмосковье в лидерах по спросу на рабочую силу

Московская область вошла в число лидеров среди регионов по спросу на рабочую силу, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:16

2022-08-29T13:16

2022-08-29T13:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

москва

экономика

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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Московская область вошла в число лидеров среди регионов по спросу на рабочую силу, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов в понедельник.Лидерами российского рейтинга по рынку труда за прошлый год стали Москва, Петербург и Подмосковье, в конце списка – Ингушетия, Тува и Чечня. При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда."Сегодня вышел рейтинг экономической активности и занятости регионов. Мы вошли в число лидеров и у нас большой спрос на рабочую силу", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220829/podmoskove-1812826579.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), санкт-петербург, москва, экономика