https://ria.ru/20220829/obstrel-1812790655.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по ним 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:50

2022-08-29T07:50

2022-08-29T07:50

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

нато

украина

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по ним 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 6.35 и 6.50 Макеевка вновь подверглась обстрелу со стороны украинских военных, было выпущено в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.По данным ведомства, украинские войска так же обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка в 6.25, в 6.30, в 6.50 и 6.55, выпустив по ним в общей сложности 18 снарядов калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/obstrely-1812787508.html

макеевка

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Максим Горбачев

в мире, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, нато, украина