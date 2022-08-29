Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Макеевке и Донецку
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по ним 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 6.35 и 6.50 Макеевка вновь подверглась обстрелу со стороны украинских военных, было выпущено в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным ведомства, украинские войска так же обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка в 6.25, в 6.30, в 6.50 и 6.55, выпустив по ним в общей сложности 18 снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.