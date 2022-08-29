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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2022
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https://ria.ru/20220829/obstrel-1812790655.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по ним 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:50
2022-08-29T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецк (днр)
донецкая народная республика
нато
украина
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по ним 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что в 6.35 и 6.50 Макеевка вновь подверглась обстрелу со стороны украинских военных, было выпущено в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.По данным ведомства, украинские войска так же обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка в 6.25, в 6.30, в 6.50 и 6.55, выпустив по ним в общей сложности 18 снарядов калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220829/obstrely-1812787508.html
макеевка
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, макеевка, донецк (днр), донецкая народная республика, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина
07:50 29.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили 32 снаряда натовского калибра по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут несколько раз обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив по ним 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 6.35 и 6.50 Макеевка вновь подверглась обстрелу со стороны украинских военных, было выпущено в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров.
По данным ведомства, украинские войска так же обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка в 6.25, в 6.30, в 6.50 и 6.55, выпустив по ним в общей сложности 18 снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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06:55Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Донецк и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаНАТОУкраина
 
 
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