https://ria.ru/20220829/nedvizhimost-1813034449.html

В Эстонии хотят ограничить право российских граждан на покупку недвижимости

В Эстонии хотят ограничить право российских граждан на покупку недвижимости - РИА Новости, 29.08.2022

В Эстонии хотят ограничить право российских граждан на покупку недвижимости

МВД Эстонии готовит закон, ограничивающий право граждан России покупать в республике недвижимость, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T23:04

2022-08-29T23:04

2022-08-29T23:57

санкции в отношении россии

эстония

россия

недвижимость

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 авг — РИА Новости. МВД Эстонии готовит закон, ограничивающий право граждан России покупать в республике недвижимость, сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.Министр не стал приводить другие подробности. Он пояснил, что ведомство сейчас анализирует ситуацию и на основе этого предложит решение."Мы пока не можем комментировать, на кого и как это окажет влияние. Это займет время", — заключил Ляэнеметс.Это уже не первое предложение ограничить граждан России в их правах в Эстонии. Так, в понедельник утром вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар заявил, что россияне, которые уже владеют в стране недвижимостью, могут ее потерять. Местные банки перестали принимать платежи из России, а с 18 августа Таллин запретил въезд россиянам по выданной Эстонией шенгенской визе, если они заявляют целью поездки туризм, бизнес, спорт или культуру. Как пояснил Коммусаар, если владелец недвижимости не найдет способ ее поддерживать, а по коммунальным счетам появятся долги, "то может наступить это крайнее последствие". По данным МВД, гражданам России в Эстонии принадлежит 41 351 объект недвижимости. Большей частью владеют россияне с видом на жительство, но примерно 4500 человек могут потерять доступ к своему имуществу из-за визового запрета.

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санкции в отношении россии, эстония, россия, недвижимость, в мире