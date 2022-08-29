https://ria.ru/20220829/mototury-1811759663.html

По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах

По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах - РИА Новости, 29.08.2022

По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах

Шум ветра в ушах, завораживающие пейзажи и красивые закаты — путешествия на мотоцикле именно такие. А если не надо самим заранее продумывать маршрут, искать... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:00

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Шум ветра в ушах, завораживающие пейзажи и красивые закаты — путешествия на мотоцикле именно такие. А если не надо самим заранее продумывать маршрут, искать кафе и выбирать места для ночевки — еще приятнее. Зачем ездить в организованные мототуры, за что их особенно любят девушки и как подготовиться к такому отдыху — в материале РИА Новости.All inclusive на двух колесахУ организованного путешествия свои преимущества. "Это как в спорте: можно подтягиваться на площадке во дворе самостоятельно, но эффективнее пойти в зал и взять тренера, который будет подсказывать вам и мотивировать в моменты слабости", — говорит основатель и гид компании "Рус Мото Тревел" Александр Никонов.Если пробил колесо на каменистой дороге, оперативно починят. Оторвался рычаг тормоза или сцепления — заменят. Мотор не заводится — дадут другой мотоцикл, а сломанный отвезут на базу."Представьте, если вы в одиночку оказались где-то в тайге или в горах, а техника сломалась. Сложно вызвать подмогу", — поясняет Елена Павленко, соучредитель и директор по развитию Russia Adventures Travel.В мототурах всегда есть машина сопровождения. В ней все — от необходимых инструментов и запасных деталей до аптечки. В багажнике везут личные вещи участников, так что едешь налегке, без кофров и тяжелых баулов. Искать жилье и кафе, продумывать маршрут тоже не нужно — это забота гидов. Как рассказывают мотоциклисты, тропы, которыми их ведут, — часто сюрприз. "Я был в Дагестане раз семь, не меньше. Думал, объездил там все. Но в прошлом году друзья позвали в тур за компанию. Нас вели такими маршрутами! Часто даже дорог не было, одно только направление. Регион открылся с новой стороны", — делится впечатлениями Иван Кононов.Организаторы стараются развлечь гостей и вечером. "Когда мы в первый раз приехали в кемпинг, было как в сказке. Просторные палатки на двоих, готовый вкусный ужин. Все украшено светящимися гирляндами. Ребята позаботились даже об огромном проекторе, на котором вечером мы смотрели фильмы. Также была палатка с душем!" — рассказывает туристка Елизавета Исаева.Женское это делоЕще лет десять назад встретить девушку за рулем мотоцикла на дорогах Москвы было большой редкостью. Одни восхищались, другие ворчали: "Не женское это дело".В организованные мототуры тоже ездили исключительно мужчины — испытывать себя на прочность, покорять горы и броды. Теперь все поменялось. "Женщин у нас процентов 30 примерно. Проект вообще возник именно благодаря их желанию кататься", — добавляет основатель Rookie Ride Михаил Чесноков, занимающийся организацией мотопутешествий для новичков.Если в команде есть дамы, мужская половина с пониманием относится к тому, что спутницы не всегда с первого раза могут преодолеть сложный участок или держать быстрый темп на бездорожье."У нас в группе было две девушки. Парни им помогали: поднять, развернуть мотоцикл или проехать где-то. У нас не было соревнования "быстрее — выше — сильнее". Мы просто путешествовали в комфортном темпе, ждали друг друга", — вспоминает туристка Елизавета Исаева.Еду в МагаданНачинать ездить в туры можно сразу после получения категории А, считает Михаил Чесноков. Командные выезды даже идут на пользу новичкам: учат уверенно держаться в колонне, чувствовать технику. Организаторы подбирают маршрут, исходя из навыков и стажа участников."Сезон мы обычно начинаем с поездки в Звенигород, а заканчиваем чем-то посложнее — со "шпильками" (поворот на 180 градусов. — Прим. ред.) и скоростными участками, — говорит Михаил. — Пункт Б выбираем все вместе — с помощью опроса в соцсетях".Это может быть Ржев, Волоколамск, Калуга, Суздаль, Зарайск. Все — в небольшой удаленности от Москвы, чтобы уложиться в один или два дня. Стоимость таких поездок начинается от 2500 рублей с мотоцикла. Бензин, дополнительные экскурсии и питание оплачиваются отдельно.Уверенный в себе ездок с двухлетним стажем может смело отправляться в более серьезное и экстремальное путешествие. Такие предлагают, например, в компании "Рус Мото Тревел"."В основном это туры продолжительностью десять-двенадцать дней, — рассказывает Александр Никонов. — Алтай, Дагестан, Карелия, Эльбрус, Сахалин, Грузия, Киргизия, Марокко, Армения. Направлений множество. Еще есть 45-дневные экспедиции, такие как Москва — Монголия — Магадан. Но это уже для профи".Цены, однако, уже значительно выше — от 100 тысяч рублей. Как правило, включено все, кроме авиабилетов к месту старта и питания."Кто-то не ест мясо и не пьет алкоголь, а другие, напротив, любят стейки с бокалом красного вина. Поэтому еда оплачивается дополнительно", — говорит Александр.Если вы раньше колесили только по асфальту на мотоцикле или спортбайке, а впереди — поездка по бездорожью, Александр Зуев рекомендует взять хотя бы пару уроков езды на эндуро у опытного инструктора.По его словам, перед туром стоит также потренировать езду в колее, по песку и гравию, подъемы, спуски, преодоление бродов. Но если что-то не получается, то переживать не стоит. Гиды помогут справиться со сложными местами или предложат альтернативную дорогу.Экипировка должна быть подходящей. Желательно туринговая — с вентиляцией и теплыми подстежками, говорит Александр Никонов. Помимо куртки и штанов, понадобятся высокие мотоботы, два комплекта перчаток, дождевик, термобелье. Ну и шлем, конечно.Свой или чужой"Если у вас есть подходящий для таких путешествий мотоцикл, езжайте на своем. А так для тура можно взять транспорт в аренду", — отмечает Александр Никонов.В его компании технику напрокат выдают за семь-восемь тысяч рублей в сутки. Нужно также оставить депозит в размере от 80 до 100 тысяч — это максимальная ответственность участника за мотоцикл. Даже если случится ДТП и ущерб превысит эту сумму, доплачивать не придется, поясняет он.При несерьезных повреждениях стоимость ремонта просто вычитается из депозита, остальное возвращают обратно. А если дополнительно оформить полную страховку, можно вообще не нести никакой ответственности за байк.Но, несмотря на ощутимую переплату, аренда часто даже выгоднее. И удобнее с точки зрения логистики.Если арендованный мотоцикл сломается и оперативно починить его не получится, вам выдадут запасной. Он на протяжении всего путешествия ездит за группой в машине сопровождения. Но на личный транспорт такая опция не распространяется — придется сходить с маршрута и досрочно завершать тур.Сначала пожалеешь, потом понравитсяРешившись на путешествие на мотоцикле, нужно осознать, что легко не будет. Может несколько дней напролет идти дождь, стоять изнуряющая жара, когда все вокруг плавится от плюс 40 градусов в тени."У нас был случай, когда в горах, на перевале, внезапно начался сильный снегопад. Пришлось спускаться вниз, а замерзших и промокших насквозь участников пересаживать в микроавтобус и везти до места ночевки. Мотоциклы эвакуировали отдельно", — вспоминает Елена Павленко.Любая поездка, даже самая короткая — всегда испытание. Девиз обычно такой: сначала пожалеешь, но тебе понравится."Мы гоняли под дождем по трассе, поднимались по мокрой траве к заброшенному городу, пробирались сквозь туман и облака, через перевалы и каньоны. Выживали и кайфовали. Обожаю такие путешествия!" — говорит туристка Анастасия Катаева после поездки в Дагестан с Russia Adventures Travel.Если вы вдруг не сможете добраться до финиша самостоятельно, никто не оставит вас посреди тайги или в заброшенном горном ауле. Машина сопровождения нужна для перевозки не только инструментов и вещей, но и обессилевших мотоциклистов.

https://ria.ru/20220719/velotury-1803167070.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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