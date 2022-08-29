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По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220829/mototury-1811759663.html
По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах
По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах - РИА Новости, 29.08.2022
По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах
Шум ветра в ушах, завораживающие пейзажи и красивые закаты — путешествия на мотоцикле именно такие. А если не надо самим заранее продумывать маршрут, искать... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:00
2022-08-29T08:02
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туристы
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россия
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гид
маршруты
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Шум ветра в ушах, завораживающие пейзажи и красивые закаты — путешествия на мотоцикле именно такие. А если не надо самим заранее продумывать маршрут, искать кафе и выбирать места для ночевки — еще приятнее. Зачем ездить в организованные мототуры, за что их особенно любят девушки и как подготовиться к такому отдыху — в материале РИА Новости.All inclusive на двух колесахУ организованного путешествия свои преимущества. "Это как в спорте: можно подтягиваться на площадке во дворе самостоятельно, но эффективнее пойти в зал и взять тренера, который будет подсказывать вам и мотивировать в моменты слабости", — говорит основатель и гид компании "Рус Мото Тревел" Александр Никонов.Если пробил колесо на каменистой дороге, оперативно починят. Оторвался рычаг тормоза или сцепления — заменят. Мотор не заводится — дадут другой мотоцикл, а сломанный отвезут на базу."Представьте, если вы в одиночку оказались где-то в тайге или в горах, а техника сломалась. Сложно вызвать подмогу", — поясняет Елена Павленко, соучредитель и директор по развитию Russia Adventures Travel.В мототурах всегда есть машина сопровождения. В ней все — от необходимых инструментов и запасных деталей до аптечки. В багажнике везут личные вещи участников, так что едешь налегке, без кофров и тяжелых баулов. Искать жилье и кафе, продумывать маршрут тоже не нужно — это забота гидов. Как рассказывают мотоциклисты, тропы, которыми их ведут, — часто сюрприз. "Я был в Дагестане раз семь, не меньше. Думал, объездил там все. Но в прошлом году друзья позвали в тур за компанию. Нас вели такими маршрутами! Часто даже дорог не было, одно только направление. Регион открылся с новой стороны", — делится впечатлениями Иван Кононов.Организаторы стараются развлечь гостей и вечером. "Когда мы в первый раз приехали в кемпинг, было как в сказке. Просторные палатки на двоих, готовый вкусный ужин. Все украшено светящимися гирляндами. Ребята позаботились даже об огромном проекторе, на котором вечером мы смотрели фильмы. Также была палатка с душем!" — рассказывает туристка Елизавета Исаева.Женское это делоЕще лет десять назад встретить девушку за рулем мотоцикла на дорогах Москвы было большой редкостью. Одни восхищались, другие ворчали: "Не женское это дело".В организованные мототуры тоже ездили исключительно мужчины — испытывать себя на прочность, покорять горы и броды. Теперь все поменялось. "Женщин у нас процентов 30 примерно. Проект вообще возник именно благодаря их желанию кататься", — добавляет основатель Rookie Ride Михаил Чесноков, занимающийся организацией мотопутешествий для новичков.Если в команде есть дамы, мужская половина с пониманием относится к тому, что спутницы не всегда с первого раза могут преодолеть сложный участок или держать быстрый темп на бездорожье."У нас в группе было две девушки. Парни им помогали: поднять, развернуть мотоцикл или проехать где-то. У нас не было соревнования "быстрее — выше — сильнее". Мы просто путешествовали в комфортном темпе, ждали друг друга", — вспоминает туристка Елизавета Исаева.Еду в МагаданНачинать ездить в туры можно сразу после получения категории А, считает Михаил Чесноков. Командные выезды даже идут на пользу новичкам: учат уверенно держаться в колонне, чувствовать технику. Организаторы подбирают маршрут, исходя из навыков и стажа участников."Сезон мы обычно начинаем с поездки в Звенигород, а заканчиваем чем-то посложнее — со "шпильками" (поворот на 180 градусов. — Прим. ред.) и скоростными участками, — говорит Михаил. — Пункт Б выбираем все вместе — с помощью опроса в соцсетях".Это может быть Ржев, Волоколамск, Калуга, Суздаль, Зарайск. Все — в небольшой удаленности от Москвы, чтобы уложиться в один или два дня. Стоимость таких поездок начинается от 2500 рублей с мотоцикла. Бензин, дополнительные экскурсии и питание оплачиваются отдельно.Уверенный в себе ездок с двухлетним стажем может смело отправляться в более серьезное и экстремальное путешествие. Такие предлагают, например, в компании "Рус Мото Тревел"."В основном это туры продолжительностью десять-двенадцать дней, — рассказывает Александр Никонов. — Алтай, Дагестан, Карелия, Эльбрус, Сахалин, Грузия, Киргизия, Марокко, Армения. Направлений множество. Еще есть 45-дневные экспедиции, такие как Москва — Монголия — Магадан. Но это уже для профи".Цены, однако, уже значительно выше — от 100 тысяч рублей. Как правило, включено все, кроме авиабилетов к месту старта и питания."Кто-то не ест мясо и не пьет алкоголь, а другие, напротив, любят стейки с бокалом красного вина. Поэтому еда оплачивается дополнительно", — говорит Александр.Если вы раньше колесили только по асфальту на мотоцикле или спортбайке, а впереди — поездка по бездорожью, Александр Зуев рекомендует взять хотя бы пару уроков езды на эндуро у опытного инструктора.По его словам, перед туром стоит также потренировать езду в колее, по песку и гравию, подъемы, спуски, преодоление бродов. Но если что-то не получается, то переживать не стоит. Гиды помогут справиться со сложными местами или предложат альтернативную дорогу.Экипировка должна быть подходящей. Желательно туринговая — с вентиляцией и теплыми подстежками, говорит Александр Никонов. Помимо куртки и штанов, понадобятся высокие мотоботы, два комплекта перчаток, дождевик, термобелье. Ну и шлем, конечно.Свой или чужой"Если у вас есть подходящий для таких путешествий мотоцикл, езжайте на своем. А так для тура можно взять транспорт в аренду", — отмечает Александр Никонов.В его компании технику напрокат выдают за семь-восемь тысяч рублей в сутки. Нужно также оставить депозит в размере от 80 до 100 тысяч — это максимальная ответственность участника за мотоцикл. Даже если случится ДТП и ущерб превысит эту сумму, доплачивать не придется, поясняет он.При несерьезных повреждениях стоимость ремонта просто вычитается из депозита, остальное возвращают обратно. А если дополнительно оформить полную страховку, можно вообще не нести никакой ответственности за байк.Но, несмотря на ощутимую переплату, аренда часто даже выгоднее. И удобнее с точки зрения логистики.Если арендованный мотоцикл сломается и оперативно починить его не получится, вам выдадут запасной. Он на протяжении всего путешествия ездит за группой в машине сопровождения. Но на личный транспорт такая опция не распространяется — придется сходить с маршрута и досрочно завершать тур.Сначала пожалеешь, потом понравитсяРешившись на путешествие на мотоцикле, нужно осознать, что легко не будет. Может несколько дней напролет идти дождь, стоять изнуряющая жара, когда все вокруг плавится от плюс 40 градусов в тени."У нас был случай, когда в горах, на перевале, внезапно начался сильный снегопад. Пришлось спускаться вниз, а замерзших и промокших насквозь участников пересаживать в микроавтобус и везти до места ночевки. Мотоциклы эвакуировали отдельно", — вспоминает Елена Павленко.Любая поездка, даже самая короткая — всегда испытание. Девиз обычно такой: сначала пожалеешь, но тебе понравится."Мы гоняли под дождем по трассе, поднимались по мокрой траве к заброшенному городу, пробирались сквозь туман и облака, через перевалы и каньоны. Выживали и кайфовали. Обожаю такие путешествия!" — говорит туристка Анастасия Катаева после поездки в Дагестан с Russia Adventures Travel.Если вы вдруг не сможете добраться до финиша самостоятельно, никто не оставит вас посреди тайги или в заброшенном горном ауле. Машина сопровождения нужна для перевозки не только инструментов и вещей, но и обессилевших мотоциклистов.
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Ольга Кабанова
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08:00 29.08.2022 (обновлено: 08:02 29.08.2022)
 

По бродам и грунтовкам: за что туристы любят путешествия на мотоциклах

© Фото : Елизавета ИсаеваМототур по Дагестану
Мототур по Дагестану - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Елизавета Исаева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Шум ветра в ушах, завораживающие пейзажи и красивые закаты — путешествия на мотоцикле именно такие. А если не надо самим заранее продумывать маршрут, искать кафе и выбирать места для ночевки — еще приятнее. Зачем ездить в организованные мототуры, за что их особенно любят девушки и как подготовиться к такому отдыху — в материале РИА Новости.

All inclusive на двух колесах

У организованного путешествия свои преимущества. "Это как в спорте: можно подтягиваться на площадке во дворе самостоятельно, но эффективнее пойти в зал и взять тренера, который будет подсказывать вам и мотивировать в моменты слабости", — говорит основатель и гид компании "Рус Мото Тревел" Александр Никонов.
Если пробил колесо на каменистой дороге, оперативно починят. Оторвался рычаг тормоза или сцепления — заменят. Мотор не заводится — дадут другой мотоцикл, а сломанный отвезут на базу.
© Рус Мото ТревелВ мототурах можно всегда получить помощь и поддержку
Мототур
© Рус Мото Тревел
В мототурах можно всегда получить помощь и поддержку
"Представьте, если вы в одиночку оказались где-то в тайге или в горах, а техника сломалась. Сложно вызвать подмогу", — поясняет Елена Павленко, соучредитель и директор по развитию Russia Adventures Travel.
© Рус Мото ТревелМототуристы
Мототур
© Рус Мото Тревел
Мототуристы
В мототурах всегда есть машина сопровождения. В ней все — от необходимых инструментов и запасных деталей до аптечки. В багажнике везут личные вещи участников, так что едешь налегке, без кофров и тяжелых баулов. Искать жилье и кафе, продумывать маршрут тоже не нужно — это забота гидов.
© Рус Мото Тревел

В турах вместе с мотоциклистами едет машина сопровождения

Мототур
1 из 2

В турах вместе с мотоциклистами едет машина сопровождения

© Рус Мото Тревел
© Рус Мото Тревел

Забота об организационных моментах лежит на гидах

Мототур
2 из 2

Забота об организационных моментах лежит на гидах

© Рус Мото Тревел
1 из 2

В турах вместе с мотоциклистами едет машина сопровождения

© Рус Мото Тревел
2 из 2

Забота об организационных моментах лежит на гидах

© Рус Мото Тревел
Как рассказывают мотоциклисты, тропы, которыми их ведут, — часто сюрприз. "Я был в Дагестане раз семь, не меньше. Думал, объездил там все. Но в прошлом году друзья позвали в тур за компанию. Нас вели такими маршрутами! Часто даже дорог не было, одно только направление. Регион открылся с новой стороны", — делится впечатлениями Иван Кононов.
Организаторы стараются развлечь гостей и вечером.
© Фото : Елизавета Исаева

Организаторы стараются по максимуму развлечь туристов не только днем, но и вечером

Мототур по Дагестану
1 из 4

Организаторы стараются по максимуму развлечь туристов не только днем, но и вечером

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

Палаточный лагерь в Дагестане

Мототур по Дагестану
2 из 4

Палаточный лагерь в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

Мототуристы

Мототур по Дагестану
3 из 4

Мототуристы

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

Кемпинг в Дагестане

Мототур по Дагестану
4 из 4

Кемпинг в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
1 из 4

Организаторы стараются по максимуму развлечь туристов не только днем, но и вечером

© Фото : Елизавета Исаева
2 из 4

Палаточный лагерь в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
3 из 4

Мототуристы

© Фото : Елизавета Исаева
4 из 4

Кемпинг в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
"Когда мы в первый раз приехали в кемпинг, было как в сказке. Просторные палатки на двоих, готовый вкусный ужин. Все украшено светящимися гирляндами. Ребята позаботились даже об огромном проекторе, на котором вечером мы смотрели фильмы. Также была палатка с душем!" — рассказывает туристка Елизавета Исаева.

Женское это дело

Еще лет десять назад встретить девушку за рулем мотоцикла на дорогах Москвы было большой редкостью. Одни восхищались, другие ворчали: "Не женское это дело".
В организованные мототуры тоже ездили исключительно мужчины — испытывать себя на прочность, покорять горы и броды. Теперь все поменялось.
© Фото : Елизавета ИсаеваКаждый третий мототур украшает собой девушка
Мототур по Дагестану - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Елизавета Исаева
Каждый третий мототур украшает собой девушка

"Каждый третий тур украшает собой девушка, — говорит основатель компании Russia Adventures Travel Александр Зуев. — Хрупкая и нежная только на первый взгляд. А в поездке показывает себя порой выносливее и сильнее мужчин".

"Женщин у нас процентов 30 примерно. Проект вообще возник именно благодаря их желанию кататься", — добавляет основатель Rookie Ride Михаил Чесноков, занимающийся организацией мотопутешествий для новичков.
© Фото : Елизавета ИсаеваМототур по Дагестану
Мототур по Дагестану - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Елизавета Исаева
Мототур по Дагестану
Если в команде есть дамы, мужская половина с пониманием относится к тому, что спутницы не всегда с первого раза могут преодолеть сложный участок или держать быстрый темп на бездорожье.
"У нас в группе было две девушки. Парни им помогали: поднять, развернуть мотоцикл или проехать где-то. У нас не было соревнования "быстрее — выше — сильнее". Мы просто путешествовали в комфортном темпе, ждали друг друга", — вспоминает туристка Елизавета Исаева.

Еду в Магадан

Начинать ездить в туры можно сразу после получения категории А, считает Михаил Чесноков. Командные выезды даже идут на пользу новичкам: учат уверенно держаться в колонне, чувствовать технику. Организаторы подбирают маршрут, исходя из навыков и стажа участников.
© Фото : Елизавета ИсаеваМототур по Дагестану
Мототур по Дагестану - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Елизавета Исаева
Мототур по Дагестану
"Сезон мы обычно начинаем с поездки в Звенигород, а заканчиваем чем-то посложнее — со "шпильками" (поворот на 180 градусов. — Прим. ред.) и скоростными участками, — говорит Михаил. — Пункт Б выбираем все вместе — с помощью опроса в соцсетях".
Это может быть Ржев, Волоколамск, Калуга, Суздаль, Зарайск. Все — в небольшой удаленности от Москвы, чтобы уложиться в один или два дня. Стоимость таких поездок начинается от 2500 рублей с мотоцикла. Бензин, дополнительные экскурсии и питание оплачиваются отдельно.
© Фото : Елизавета Исаева

Гиды возят мототуристов по красивым маршрутам

Мототур по Дагестану
1 из 5

Гиды возят мототуристов по красивым маршрутам

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

Серпантин в Дагестане

Мототур по Дагестану
2 из 5

Серпантин в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

На дорогах Дагестана часто встречаются животные

Мототур по Дагестану
3 из 5

На дорогах Дагестана часто встречаются животные

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

Дагестан, виды

Мототур по Дагестану
4 из 5

Дагестан, виды

© Фото : Елизавета Исаева
© Фото : Елизавета Исаева

Дорога в Дагестане

Мототур по Дагестану
5 из 5

Дорога в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
1 из 5

Гиды возят мототуристов по красивым маршрутам

© Фото : Елизавета Исаева
2 из 5

Серпантин в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
3 из 5

На дорогах Дагестана часто встречаются животные

© Фото : Елизавета Исаева
4 из 5

Дагестан, виды

© Фото : Елизавета Исаева
5 из 5

Дорога в Дагестане

© Фото : Елизавета Исаева
Уверенный в себе ездок с двухлетним стажем может смело отправляться в более серьезное и экстремальное путешествие. Такие предлагают, например, в компании "Рус Мото Тревел".
"В основном это туры продолжительностью десять-двенадцать дней, — рассказывает Александр Никонов. — Алтай, Дагестан, Карелия, Эльбрус, Сахалин, Грузия, Киргизия, Марокко, Армения. Направлений множество. Еще есть 45-дневные экспедиции, такие как Москва — Монголия — Магадан. Но это уже для профи".
© Фото : Елизавета ИсаеваСредняя продолжительность мототура — десять-двенадцать дней
Мототур по Дагестану - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Елизавета Исаева
Средняя продолжительность мототура — десять-двенадцать дней
Цены, однако, уже значительно выше — от 100 тысяч рублей. Как правило, включено все, кроме авиабилетов к месту старта и питания.
"Кто-то не ест мясо и не пьет алкоголь, а другие, напротив, любят стейки с бокалом красного вина. Поэтому еда оплачивается дополнительно", — говорит Александр.
© Фото : Елизавета ИсаеваОбеды и ужины в турах оплачиваются отдельно
Мототур по Дагестану - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Елизавета Исаева
Обеды и ужины в турах оплачиваются отдельно
Если вы раньше колесили только по асфальту на мотоцикле или спортбайке, а впереди — поездка по бездорожью, Александр Зуев рекомендует взять хотя бы пару уроков езды на эндуро у опытного инструктора.

"Маршруты проложены так, что любой райдер сможет их преодолеть. Но с внедорожным опытом вы будете наслаждаться ездой и кайфовать от головокружительных горных видов, а не потеть в хвосте колонны", — поясняет он.

По его словам, перед туром стоит также потренировать езду в колее, по песку и гравию, подъемы, спуски, преодоление бродов. Но если что-то не получается, то переживать не стоит. Гиды помогут справиться со сложными местами или предложат альтернативную дорогу.
© Фото : Рус Мото ТревелПеред поездкой в мототур нужно потренировать навыки внедорожной езды
Дагестан - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Рус Мото Тревел
Перед поездкой в мототур нужно потренировать навыки внедорожной езды
Экипировка должна быть подходящей. Желательно туринговая — с вентиляцией и теплыми подстежками, говорит Александр Никонов. Помимо куртки и штанов, понадобятся высокие мотоботы, два комплекта перчаток, дождевик, термобелье. Ну и шлем, конечно.

Свой или чужой

"Если у вас есть подходящий для таких путешествий мотоцикл, езжайте на своем. А так для тура можно взять транспорт в аренду", — отмечает Александр Никонов.
© Рус Мото ТревелВ тур можно поехать на своем мотоцикле
Мототур
© Рус Мото Тревел
В тур можно поехать на своем мотоцикле
В его компании технику напрокат выдают за семь-восемь тысяч рублей в сутки. Нужно также оставить депозит в размере от 80 до 100 тысяч — это максимальная ответственность участника за мотоцикл. Даже если случится ДТП и ущерб превысит эту сумму, доплачивать не придется, поясняет он.
При несерьезных повреждениях стоимость ремонта просто вычитается из депозита, остальное возвращают обратно. А если дополнительно оформить полную страховку, можно вообще не нести никакой ответственности за байк.
© Рус Мото ТревелУчастник мототура
Мототур
© Рус Мото Тревел
Участник мототура
Но, несмотря на ощутимую переплату, аренда часто даже выгоднее. И удобнее с точки зрения логистики.

"Под туры на Алтай мы перевозим мотоциклы в Новосибирск, под путешествие по Кавказу держим их в Сочи и Владикавказе, под Сахалин и Приморье — доставляем во Владивосток. Ехать на своей технике или отправлять ее транспортной компанией выходит очень дорого. Дешевле взять на месте нашу прокатную", — уверен Александр.

Если арендованный мотоцикл сломается и оперативно починить его не получится, вам выдадут запасной. Он на протяжении всего путешествия ездит за группой в машине сопровождения. Но на личный транспорт такая опция не распространяется — придется сходить с маршрута и досрочно завершать тур.

Сначала пожалеешь, потом понравится

Решившись на путешествие на мотоцикле, нужно осознать, что легко не будет. Может несколько дней напролет идти дождь, стоять изнуряющая жара, когда все вокруг плавится от плюс 40 градусов в тени.
© Фото : Рус Мото Тревел

Дорога в Грузии

Грузия
1 из 5

Дорога в Грузии

© Фото : Рус Мото Тревел
© Рус Мото Тревел

Во время тура может внезапно пойти снег

Мототур
2 из 5

Во время тура может внезапно пойти снег

© Рус Мото Тревел
© Фото : Рус Мото Тревел

В горах погода часто меняется

Грузия
3 из 5

В горах погода часто меняется

© Фото : Рус Мото Тревел
© Рус Мото Тревел

Даже летом на перевалах может лежать снег

Мототур
4 из 5

Даже летом на перевалах может лежать снег

© Рус Мото Тревел

Дождь во время тура в Переславль-Залесский

Переславль
5 из 5

Дождь во время тура в Переславль-Залесский

1 из 5

Дорога в Грузии

© Фото : Рус Мото Тревел
2 из 5

Во время тура может внезапно пойти снег

© Рус Мото Тревел
3 из 5

В горах погода часто меняется

© Фото : Рус Мото Тревел
4 из 5

Даже летом на перевалах может лежать снег

© Рус Мото Тревел
5 из 5

Дождь во время тура в Переславль-Залесский

"У нас был случай, когда в горах, на перевале, внезапно начался сильный снегопад. Пришлось спускаться вниз, а замерзших и промокших насквозь участников пересаживать в микроавтобус и везти до места ночевки. Мотоциклы эвакуировали отдельно", — вспоминает Елена Павленко.
Любая поездка, даже самая короткая — всегда испытание. Девиз обычно такой: сначала пожалеешь, но тебе понравится.
© Рус Мото ТревелВ мототурах нужно быть готовыми ко всему
Мототур
© Рус Мото Тревел
В мототурах нужно быть готовыми ко всему
"Мы гоняли под дождем по трассе, поднимались по мокрой траве к заброшенному городу, пробирались сквозь туман и облака, через перевалы и каньоны. Выживали и кайфовали. Обожаю такие путешествия!" — говорит туристка Анастасия Катаева после поездки в Дагестан с Russia Adventures Travel.
Если вы вдруг не сможете добраться до финиша самостоятельно, никто не оставит вас посреди тайги или в заброшенном горном ауле. Машина сопровождения нужна для перевозки не только инструментов и вещей, но и обессилевших мотоциклистов.
Велотуристы в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00Туризм
По России на двух колесах: интересные и доступные туры на велосипеде
 
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