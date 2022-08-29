https://ria.ru/20220829/lnr-1812935956.html

В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"*

В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"* - РИА Новости, 29.08.2022

В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"*

Спецназ Росгвардии в ЛНР задержал двух участников "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России) и нашли шесть схронов, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:59

2022-08-29T15:59

2022-08-29T16:00

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

безопасность

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787540150_0:180:1020:754_1920x0_80_0_0_8602facbfca7eeef5639f4baabc174ed.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР задержал двух участников "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России) и нашли шесть схронов, сообщает пресс-служба ведомства."В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещенной организации "Правый сектор"*, - говорится в сообщении.За сутки также были обнаружены шесть схронов, в которых были, в частности, девять гранатометов, в том числе иностранного производства (АТ-4 КС-РС, М-136 А1, RBR), шесть реактивных снарядов и около 200 артиллерийских снарядов. Также найдено около 150 выстрелов к гранатометам и выстрелы иностранного производства VOG-17М RDX, а также более пяти килограммов взрывчатых веществ.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220821/punkt-1811100412.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, безопасность, ситуация в днр и лнр