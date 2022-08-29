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В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"* - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/lnr-1812935956.html
В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"*
В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"* - РИА Новости, 29.08.2022
В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"*
Спецназ Росгвардии в ЛНР задержал двух участников "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России) и нашли шесть схронов, сообщает... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:59
2022-08-29T16:00
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР задержал двух участников "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России) и нашли шесть схронов, сообщает пресс-служба ведомства."В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещенной организации "Правый сектор"*, - говорится в сообщении.За сутки также были обнаружены шесть схронов, в которых были, в частности, девять гранатометов, в том числе иностранного производства (АТ-4 КС-РС, М-136 А1, RBR), шесть реактивных снарядов и около 200 артиллерийских снарядов. Также найдено около 150 выстрелов к гранатометам и выстрелы иностранного производства VOG-17М RDX, а также более пяти килограммов взрывчатых веществ.* Запрещенная в России экстремистская организация
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россия
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россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:59 29.08.2022 (обновлено: 16:00 29.08.2022)
 
В ЛНР задержали двоих участников "Правого сектора"*

Росгвардия задержала в ЛНР двоих участников запрещенного в России "Правого сектора"

© Фото : пресс-служба РосгвардииМероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР
Мероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : пресс-служба Росгвардии
Мероприятия разведывательной группы Росгвардии в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в ЛНР задержал двух участников "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России) и нашли шесть схронов, сообщает пресс-служба ведомства.
ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещенной организации "Правый сектор"*, - говорится в сообщении.
За сутки также были обнаружены шесть схронов, в которых были, в частности, девять гранатометов, в том числе иностранного производства (АТ-4 КС-РС, М-136 А1, RBR), шесть реактивных снарядов и около 200 артиллерийских снарядов. Также найдено около 150 выстрелов к гранатометам и выстрелы иностранного производства VOG-17М RDX, а также более пяти килограммов взрывчатых веществ.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 13:19Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили пункт дислокации "Правого сектора"* в районе Цукурино
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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