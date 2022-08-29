https://ria.ru/20220829/khimki-1812901179.html

Глава Химок Волошин: в горокруге реализуют комплекс экопроектов

Глава Химок Волошин: в горокруге реализуют комплекс экопроектов - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Химок Волошин: в горокруге реализуют комплекс экопроектов

В этом году в Химках проведена комплексная очистка Золотаревского пруда, в следующем будет очищен Барашкинский пруд в сердце Новых Химок, сообщил глава... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:52

2022-08-29T14:52

2022-08-29T14:52

химки

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В этом году в Химках проведена комплексная очистка Золотаревского пруда, в следующем будет очищен Барашкинский пруд в сердце Новых Химок, сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.По сообщению пресс-службы администрации Химок, Волошин обсудил реализацию федерального партийного проекта "Чистая страна" в Химках, а также реализуемые в городском округе экологические проекты с вице-спикером Госдумы Алексем Гордеевым.По словам Волошина, в рамках проекта "Чистая страна" в Химках в 2021-2022 годах были проведены 95 различных мероприятий, в которых участвовали порядка 2 тысяч человек."Мы живем в эпоху новой экологической культуры. Охрана природы, забота об окружающей среде, реформы ТКО и внедрение раздельного сбора мусора – цели, которые перед нами ставит проект "Чистая страна". Химчане вовлечены в решение экологических вопросов округа. Так, по просьбе наших активистов в этом году мы комплексно очистили Золотаревский пруд, в следующем – очистим и Барашкинский пруд в сердце Новых Химок", — отметил глава Химок.С прошлого года в Химках действует пункт приема вторсырья "Мегабак", куда можно бесплатно сдать крупногабаритные отходы. За полтора года химчане собрали и отправили на переработку более 300 тонн мусора. Всего в округе установлены свыше 1300 баков для раздельного сбора и 36 экопунктов — устройств по автоматическому приему алюминия и пластика.В округе развивают экологически чистые виды транспорта и веломаршруты. Проводится благоустройство парков и скверов с целью "замкнуть" кольцо озелененных территорий вокруг Химок."Будущее – за экологичным транспортом, но важно, чтобы для него была развита инфраструктура. Постепенно мы переводим парк автобусов и троллейбусов на электробусы, открыли 6 электрозаправочных станций, устанавливаем в разных микрорайонах округа "умные" опоры, в которых совместили две функции – освещение улицы и зарядное устройство для электромобилей. С 2020 года развиваем систему кикшеринга – сегодня у нас 230 точек проката и более 500 самокатов. По этим показателям – мы в лидерах среди округов Подмосковья", - сказал Волошин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/khimki-1811871202.html

https://ria.ru/20220726/detsad-1804998399.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, госдума рф, общество