https://ria.ru/20220829/kapremont-1812860906.html
Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее
Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:00
2022-08-29T13:00
2022-08-29T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее.В ходе заседания правительства региона, которое прошло в понедельник, вице-губернатор региона Ирина Каклюгина сообщила, что 1 сентября после капремонта откроется 46 школ, куда пойдут 23 тысячи детей."Еще одна важная деталь, важно подготовиться к следующему комплексу капитального ремонта заранее. Проект, строительно-монтажные работы, чтобы команды максимально быстро были задействованы в следующем календарном году", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220810/deputaty-1808562820.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев