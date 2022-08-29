https://ria.ru/20220829/kapremont-1812860906.html

Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее

Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:00

2022-08-29T13:00

2022-08-29T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее.В ходе заседания правительства региона, которое прошло в понедельник, вице-губернатор региона Ирина Каклюгина сообщила, что 1 сентября после капремонта откроется 46 школ, куда пойдут 23 тысячи детей."Еще одна важная деталь, важно подготовиться к следующему комплексу капитального ремонта заранее. Проект, строительно-монтажные работы, чтобы команды максимально быстро были задействованы в следующем календарном году", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220810/deputaty-1808562820.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев