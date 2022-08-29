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Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее - РИА Новости, 29.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220829/kapremont-1812860906.html
Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее
Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:00
2022-08-29T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее.В ходе заседания правительства региона, которое прошло в понедельник, вице-губернатор региона Ирина Каклюгина сообщила, что 1 сентября после капремонта откроется 46 школ, куда пойдут 23 тысячи детей."Еще одна важная деталь, важно подготовиться к следующему комплексу капитального ремонта заранее. Проект, строительно-монтажные работы, чтобы команды максимально быстро были задействованы в следующем календарном году", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
13:00 29.08.2022
 

Глава Подмосковья поручил готовиться к капремонту школ заранее

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШпаклевка потолка в общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовиться к следующему циклу капитального ремонта общеобразовательных учреждений заранее.
В ходе заседания правительства региона, которое прошло в понедельник, вице-губернатор региона Ирина Каклюгина сообщила, что 1 сентября после капремонта откроется 46 школ, куда пойдут 23 тысячи детей.
"Еще одна важная деталь, важно подготовиться к следующему комплексу капитального ремонта заранее. Проект, строительно-монтажные работы, чтобы команды максимально быстро были задействованы в следующем календарном году", - сказал Воробьев.
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 13:27Новости Подмосковья
Депутаты Мособлдумы проконтролируют открытие школ после капремонта
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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