https://ria.ru/20220829/investitsii-1812931492.html
Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций
Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций - РИА Новости, 29.08.2022
Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций
Инвестиции в России, вопреки пессимистичному ожиданию, во втором квартале или не покажут снижения, или спад будет очень небольшой, заявил первый вице-премьер РФ РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:51
2022-08-29T15:51
2022-08-29T16:26
экономика
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Инвестиции в России, вопреки пессимистичному ожиданию, во втором квартале или не покажут снижения, или спад будет очень небольшой, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."У нас оценка инвестиций за второй квартал будет буквально на днях… Но уже сейчас по первичной статистике (Минэкономразвития нам это доложил), скорее всего, спад во втором квартале вообще не будет зафиксирован или будет очень небольшой", - заявил он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он напомнил, что ранее прогнозировался спад в инвестициях во втором квартале на уровне 20%."Это связано с тем, что бизнес отреагировал на санкционные ограничения ровно наоборот, чем это предполагалось авторами санкций. То есть вместо того, чтобы бросить инвестиции, наоборот предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы", - добавил Белоусов.
https://ria.ru/20220829/inflyatsiya-1812938427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:51 29.08.2022 (обновлено: 16:26 29.08.2022)
Белоусов спрогнозировал пик спада инвестиций
Вице-премьер Белоусов: пик спада инвестиций придется на конец 2022 года