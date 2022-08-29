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Олег Газманов примет участие в фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 29.08.2022
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Фестиваль "Спасская башня"
https://ria.ru/20220829/gazmanov-1813020253.html
Олег Газманов примет участие в фестивале "Спасская башня"
Олег Газманов примет участие в фестивале "Спасская башня" - РИА Новости, 29.08.2022
Олег Газманов примет участие в фестивале "Спасская башня"
Проведение таких фестивалей, как "Спасская башня", важно, и каждый певец был бы счастлив принять в нем участие, сообщил РИА Новости певец Олег Газманов. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:05
2022-08-29T21:05
фестиваль "спасская башня"
валерий халилов
россия
москва
армения
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проведение таких фестивалей, как "Спасская башня", важно, и каждый певец был бы счастлив принять в нем участие, сообщил РИА Новости певец Олег Газманов."Конечно важно. Во-первых, страна показывает, что мы делаем такие шоу - приезжают оркестры со всего мира, приезжают великолепные, великие музыканты… Конечно, нужно такие шоу делать, тем более на Красной площади, что привлекает и жителей России, москвичей, туристов, всех. Это очень интересно. Это по-честному, у нас великая страна, великая музыка, великие шоу должны быть", - сказал Газманов.По его словам, "каждый певец был бы счастлив выйти на Красной площади, в этом историческом месте, и участвовать в такой прекрасной акции".Вечером 29 августа Газманов в рамках фестиваля "Спасская башня" исполнит песню "Москва". Он рассказал, что бывший руководитель ансамбля министерства обороны Валерий Халилов хотел, чтобы он спел эту песню здесь."Я уверен, что трибуны мне будут подпевать. Это очень важно, потому что здесь не предполагается присутствие хора, придется одному отдуваться, но я очень надеюсь, что зрители мне помогут", - заключил Газманов.Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 4 сентября в Москве. В нем принимают участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Российскую Федерацию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.
https://ria.ru/20220826/festival-1812443736.html
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россия
москва
армения
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валерий халилов, россия, москва, армения, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег газманов, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня", Валерий Халилов, Россия, Москва, Армения, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Олег Газманов, Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
21:05 29.08.2022
 
Олег Газманов примет участие в фестивале "Спасская башня"

Газманов: каждый певец был бы счастлив принять участие в таких шоу, как "Спасская башня"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певец Олег Газманов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проведение таких фестивалей, как "Спасская башня", важно, и каждый певец был бы счастлив принять в нем участие, сообщил РИА Новости певец Олег Газманов.
"Конечно важно. Во-первых, страна показывает, что мы делаем такие шоу - приезжают оркестры со всего мира, приезжают великолепные, великие музыканты… Конечно, нужно такие шоу делать, тем более на Красной площади, что привлекает и жителей России, москвичей, туристов, всех. Это очень интересно. Это по-честному, у нас великая страна, великая музыка, великие шоу должны быть", - сказал Газманов.
Военный симфонический оркестр Египта выступает на торжественной церемонии открытия XV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 22:53Фестиваль "Спасская башня"
В Москве стартовал 15-й фестиваль "Спасская башня"
По его словам, "каждый певец был бы счастлив выйти на Красной площади, в этом историческом месте, и участвовать в такой прекрасной акции".
Вечером 29 августа Газманов в рамках фестиваля "Спасская башня" исполнит песню "Москва". Он рассказал, что бывший руководитель ансамбля министерства обороны Валерий Халилов хотел, чтобы он спел эту песню здесь.
"Я уверен, что трибуны мне будут подпевать. Это очень важно, потому что здесь не предполагается присутствие хора, придется одному отдуваться, но я очень надеюсь, что зрители мне помогут", - заключил Газманов.
Юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 4 сентября в Москве. В нем принимают участие коллективы из Армении, Белоруссии, Индии, Египта и Таиланда. Российскую Федерацию будут представлять оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России.
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26 августа, 01:06
Фестиваль "Спасская башня"
 
Фестиваль "Спасская башня"Валерий ХалиловРоссияМоскваАрменияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег ГазмановМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
 
 
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