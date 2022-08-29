https://ria.ru/20220829/energobloki-1812929409.html

На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки

На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки - РИА Новости, 29.08.2022

На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки

Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:45

2022-08-29T15:45

2022-08-29T15:45

специальная военная операция на украине

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Уровень радиации на станции на 12.00 мск составлял 11,2 микрорентеген в час, что в пределах естественного фона, добавил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812882253.html

энергодар

европа

запорожская область

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энергодар, запорожская аэс, в мире, европа, запорожская область, владимир рогов