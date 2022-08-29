Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/energobloki-1812929409.html
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки - РИА Новости, 29.08.2022
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки
Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:45
2022-08-29T15:45
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
в мире
европа
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744421_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e5139b6176a1a8b42547ad5bf7553555.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Уровень радиации на станции на 12.00 мск составлял 11,2 микрорентеген в час, что в пределах естественного фона, добавил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812882253.html
энергодар
европа
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744421_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_524fd6e5df13d9852a528b0869b2829b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская аэс, в мире, европа, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, В мире, Европа, Запорожская область, Владимир Рогов
15:45 29.08.2022
 
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки

Власти Запорожской области: пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС продолжают работать

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Пятый и шестой энергоблоки работают, с первого по четвертый блоки находятся или в холодном резерве или в плановом ремонте", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE".
Уровень радиации на станции на 12.00 мск составлял 11,2 микрорентеген в час, что в пределах естественного фона, добавил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:41Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о контроле радиационной обстановки на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВ миреЕвропаЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала