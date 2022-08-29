https://ria.ru/20220829/energobloki-1812929409.html
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки - РИА Новости, 29.08.2022
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки
Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:45
2022-08-29T15:45
2022-08-29T15:45
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
в мире
европа
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744421_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_e5139b6176a1a8b42547ad5bf7553555.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Два энергоблока - №5 и №6 - на Запорожской АЭС продолжают выработку электроэнергии, уровень радиации на АЭС в пределах природного фона, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Уровень радиации на станции на 12.00 мск составлял 11,2 микрорентеген в час, что в пределах естественного фона, добавил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220829/zaes-1812882253.html
энергодар
европа
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811744421_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_524fd6e5df13d9852a528b0869b2829b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская аэс, в мире, европа, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, В мире, Европа, Запорожская область, Владимир Рогов
На Запорожской АЭС продолжают работать пятый и шестой энергоблоки
Власти Запорожской области: пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС продолжают работать