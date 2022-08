https://ria.ru/20220829/dugina-1812873886.html

Эксперт считает, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ

Эксперт считает, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ - РИА Новости, 29.08.2022

Эксперт считает, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ

Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ, по его словам, украинская разведка... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:24

2022-08-29T13:24

2022-08-29T13:24

в мире

россия

украина

одинцовский район

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811486962_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_bb53166e8441de0049770833061d9c22.jpg

АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ, по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что "Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ".Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. "По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу", - считает эксперт.Даглас Валентайн издал книги "The Hotel Tacloban" ("Отель Таклобан"), "The Phoenix Program" ("Программа Феникс"), "The Strength of the Wolf" ("Сила волка"), "The Strength of the Pack" ("Сила стаи") и "The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World" ("ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир").

https://ria.ru/20220829/tsyganenko-1812853828.html

https://ria.ru/20220828/dugin-1812759208.html

россия

украина

одинцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, одинцовский район, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)