Эксперт считает, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
Исследователь американских спецслужб считает, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВо время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ, по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.
Журналист и политолог Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
"Десять миллиардов долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена… ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура", - приводит слова эксперта турецкая газета Aydınlık.
Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. "По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу", - считает эксперт.
Даглас Валентайн издал книги "The Hotel Tacloban" ("Отель Таклобан"), "The Phoenix Program" ("Программа Феникс"), "The Strength of the Wolf" ("Сила волка"), "The Strength of the Pack" ("Сила стаи") и "The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World" ("ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир").
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