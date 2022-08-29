Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке
Здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Петровский районы Донецка, выпустив по ним восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Следующий обстрел города был зафиксирован ведомством в 10.22, украинские военные выпустили 5 снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.