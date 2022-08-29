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Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donbass-1812897832.html
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска в понедельник за 24 минуты дважды обстреляли Донецк и Макеевку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:25
2022-08-29T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
украина
нато
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 24 минуты дважды обстреляли Донецк и Макеевку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 мск - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13:05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.09 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также были зафиксированы обстрел поселка Зайцево под Горловкой. В 13.05 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220829/obstrel-1812867178.html
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донецк (днр)
макеевка
украина
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в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, НАТО
14:25 29.08.2022
 
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке
Военнослужащий около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 24 минуты дважды обстреляли Донецк и Макеевку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 мск - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13:05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.09 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 13:11Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли Первомайск из HIMARS
Также были зафиксированы обстрел поселка Зайцево под Горловкой. В 13.05 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Здание, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаНАТО
 
 
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