https://ria.ru/20220829/donbass-1812897832.html

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска в понедельник за 24 минуты дважды обстреляли Донецк и Макеевку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:25

2022-08-29T14:25

2022-08-29T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 24 минуты дважды обстреляли Донецк и Макеевку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 мск - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13:05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.09 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также были зафиксированы обстрел поселка Зайцево под Горловкой. В 13.05 по нему выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/obstrel-1812867178.html

https://ria.ru/20220829/donetsk-1812821892.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато