Украинские войска еще раз обстреляли Донецк и Макеевку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерии натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке
Военнослужащий около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за 24 минуты дважды обстреляли Донецк и Макеевку, применив артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.50 мск - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13:05 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.09 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.14 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.