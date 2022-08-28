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Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье - РИА Новости, 28.08.2022
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Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье
Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье - РИА Новости, 28.08.2022
Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье
Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:18
2022-08-28T11:18
украина
запорожская область
россия
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются", - сказал Балицкий.Глава региона отметил, что жители области могут оформить социальные выплаты, в том числе единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. А также все желающие обращаются в центр занятости для устройства на работу. "Это наглядный показатель того, что жители Запорожской области предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору", - сказал он."Более того, ощутимо увеличилось число мужчин, которые тем или иным способом уезжают оттуда в Россию, не желая быть убитыми на фронтах, попав под мобилизацию. Кто-то остается на освобожденных территориях, другие уезжают в Россию", - добавил Балицкий.Глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко ранее рассказала журналистам, что ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Запорожской области.
https://ria.ru/20220828/zaporozhe-1812659531.html
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украина, запорожская область, россия, общество
Украина, Запорожская область, Россия, Общество
11:18 28.08.2022
 
Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье

Глава Запорожья Балицкий: поток граждан, въезжающих с Украины в регион, вырос в разы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются", - сказал Балицкий.
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Глава региона отметил, что жители области могут оформить социальные выплаты, в том числе единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. А также все желающие обращаются в центр занятости для устройства на работу. "Это наглядный показатель того, что жители Запорожской области предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору", - сказал он.
"Более того, ощутимо увеличилось число мужчин, которые тем или иным способом уезжают оттуда в Россию, не желая быть убитыми на фронтах, попав под мобилизацию. Кто-то остается на освобожденных территориях, другие уезжают в Россию", - добавил Балицкий.
Глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко ранее рассказала журналистам, что ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Запорожской области.
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