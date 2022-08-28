https://ria.ru/20220828/zaporozhe-1812676438.html

Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье

Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье - РИА Новости, 28.08.2022

Вырос поток граждан, въезжающих с территории Украины в Запорожье

Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:18

2022-08-28T11:18

2022-08-28T11:18

украина

запорожская область

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются", - сказал Балицкий.Глава региона отметил, что жители области могут оформить социальные выплаты, в том числе единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. А также все желающие обращаются в центр занятости для устройства на работу. "Это наглядный показатель того, что жители Запорожской области предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору", - сказал он."Более того, ощутимо увеличилось число мужчин, которые тем или иным способом уезжают оттуда в Россию, не желая быть убитыми на фронтах, попав под мобилизацию. Кто-то остается на освобожденных территориях, другие уезжают в Россию", - добавил Балицкий.Глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко ранее рассказала журналистам, что ежедневно до 700 человек возвращаются на освобожденные территории с Украины через пункт пропуска, который находится в прифронтовом городе Запорожской области.

https://ria.ru/20220828/zaporozhe-1812659531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/zaes-1812655690.html

украина

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, запорожская область, россия, общество