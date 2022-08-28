https://ria.ru/20220828/zakonodatelstvo-1812733430.html

Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах

Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах - РИА Новости, 28.08.2022

Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах

РФ придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей, заявил первый... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:57

2022-08-28T17:57

2022-08-28T17:57

сергей кириенко

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. РФ придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придётся менять. У нас нет вариантов. А вот как поменять так, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества?" - сказал Кириенко в ходе беседы с финалистами и победителями чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

https://ria.ru/20220819/prava-1810745714.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей кириенко, россия