https://ria.ru/20220828/zakonodatelstvo-1812733430.html
Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах
Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах - РИА Новости, 28.08.2022
Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах
РФ придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей, заявил первый... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:57
2022-08-28T17:57
2022-08-28T17:57
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. РФ придется менять законодательство о правах на интеллектуальную собственность на фоне ухода с рынка большого числа западных держателей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Неизбежно в связи с уходом с рынка большого количества западных держателей интеллектуальных прав правила все равно придётся менять. У нас нет вариантов. А вот как поменять так, чтобы не нарушить баланс внутри творческого сообщества?" - сказал Кириенко в ходе беседы с финалистами и победителями чемпионата творческих компетенций ArtMasters.
https://ria.ru/20220819/prava-1810745714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, россия
Кириенко заявил о необходимости изменить закон об авторских правах
Кириенко: России придется изменить закон о правах на интеллектуальную собственность