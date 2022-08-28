https://ria.ru/20220828/yazyk-1812748804.html

В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник

В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник - РИА Новости, 28.08.2022

В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник

Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:27

2022-08-28T19:27

2022-08-28T22:44

специальная военная операция на украине

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812767960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54309d620e34c7c0e88801bd9433c75c.png

СЕВЕРОДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ города Никита Дегтярев.Он уточнил, что приветствовалось, если ученики доносили учителям об услышанной русской речи."Учителя отчитывали перед всем классом, что это неправильно, а если повторяется, то уже директор (проводит беседу. — Прим. ред.) с родителями", — уточнил выпускник.По словам Дегтярева, в школьной программе был русский язык, однако на этих уроках ученики ничего не делали.

https://ria.ru/20220820/istoriya-1810965889.html

северодонецк

украина

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Выпускник одной из школ Северодонецка о вызовах к директору за разговоры на русском языке

В Донбассе на подконтрольной Киеву территории за разговоры на русском языке учеников вызывали к директору, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ Северодонецка

2022-08-28T19:27

true

PT1M11S