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В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник - РИА Новости, 28.08.2022
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В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник - РИА Новости, 28.08.2022
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник
Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:27
2022-08-28T22:44
специальная военная операция на украине
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ города Никита Дегтярев.Он уточнил, что приветствовалось, если ученики доносили учителям об услышанной русской речи."Учителя отчитывали перед всем классом, что это неправильно, а если повторяется, то уже директор (проводит беседу. — Прим. ред.) с родителями", — уточнил выпускник.По словам Дегтярева, в школьной программе был русский язык, однако на этих уроках ученики ничего не делали.
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Выпускник одной из школ Северодонецка о вызовах к директору за разговоры на русском языке
В Донбассе на подконтрольной Киеву территории за разговоры на русском языке учеников вызывали к директору, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ Северодонецка
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северодонецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины
19:27 28.08.2022 (обновлено: 22:44 28.08.2022)
 
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник

Выпускник школы в Северодонецке: ученикам запрещали говорить по-русски, поощрялись доносы

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ города Никита Дегтярев.
"Русского языка практически не было вообще. Если у кого-то что-то проскакивало — родителей к директору, и ученики сторонились и не разговаривали. Я не помню, чтобы кто-то разговаривал на русском языке", — поделился собеседник агентства.
Он уточнил, что приветствовалось, если ученики доносили учителям об услышанной русской речи.
"Учителя отчитывали перед всем классом, что это неправильно, а если повторяется, то уже директор (проводит беседу. — Прим. ред.) с родителями", — уточнил выпускник.
По словам Дегтярева, в школьной программе был русский язык, однако на этих уроках ученики ничего не делали.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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