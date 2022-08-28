https://ria.ru/20220828/yazyk-1812748804.html
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник - РИА Новости, 28.08.2022
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник
Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:27
2022-08-28T19:27
2022-08-28T22:44
специальная военная операция на украине
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812767960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54309d620e34c7c0e88801bd9433c75c.png
СЕВЕРОДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Ученикам школ в ранее подконтрольном Киеву Северодонецке в ЛНР запрещали говорить на русском языке в учебных заведениях, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ города Никита Дегтярев.Он уточнил, что приветствовалось, если ученики доносили учителям об услышанной русской речи."Учителя отчитывали перед всем классом, что это неправильно, а если повторяется, то уже директор (проводит беседу. — Прим. ред.) с родителями", — уточнил выпускник.По словам Дегтярева, в школьной программе был русский язык, однако на этих уроках ученики ничего не делали.
https://ria.ru/20220820/istoriya-1810965889.html
северодонецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812767960_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f807574c211934405a0cd76142617766.png
Выпускник одной из школ Северодонецка о вызовах к директору за разговоры на русском языке
В Донбассе на подконтрольной Киеву территории за разговоры на русском языке учеников вызывали к директору, рассказал РИА Новости выпускник одной из школ Северодонецка
2022-08-28T19:27
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины
19:27 28.08.2022 (обновлено: 22:44 28.08.2022)
В северодонецкой школе запрещали говорить по-русски, рассказал ее выпускник
Выпускник школы в Северодонецке: ученикам запрещали говорить по-русски, поощрялись доносы