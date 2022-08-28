https://ria.ru/20220828/voennye-1812753922.html
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 28.08.2022
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки
Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:59
2022-08-28T19:59
2022-08-28T20:15
специальная военная операция на украине
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.Отмечается, что за текущие сутки украинские войска выпустили более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов.По данным милиции, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812704832.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
19:59 28.08.2022 (обновлено: 20:15 28.08.2022)
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели пяти военнослужащих республики за сутки