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В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/voennye-1812753922.html
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 28.08.2022
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки
Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:59
2022-08-28T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.Отмечается, что за текущие сутки украинские войска выпустили более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов.По данным милиции, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812704832.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
19:59 28.08.2022 (обновлено: 20:15 28.08.2022)
 
В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о гибели пяти военнослужащих республики за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, одиннадцать получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя народной милиции, которое опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что за текущие сутки украинские войска выпустили более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов.
По данным милиции, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:24Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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