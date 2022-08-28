https://ria.ru/20220828/voennye-1812753922.html

В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки

В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 28.08.2022

В ДНР сообщили о гибели пяти военнослужащих республики за сутки

Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:59

2022-08-28T19:59

2022-08-28T20:15

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, 11 получили ранения за сутки, сообщает Народная милиция ДНР.Отмечается, что за текущие сутки украинские войска выпустили более 200 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов.По данным милиции, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812704832.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины