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В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику - РИА Новости, 28.08.2022
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В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику
В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику - РИА Новости, 28.08.2022
В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение ЕС включить энергетику в антироссийские санкции. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:49
2022-08-28T19:22
в мире
владимир путин
венгрия
россия
будапешт
аэс "пакш-2"
аэс "пакш"
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение ЕС включить энергетику в антироссийские санкции."С тех пор как Евросоюз распространил санкции на сферу энергетики, цены начали расти. &lt;...&gt; Это была фундаментальная ошибка", — сказал чиновник, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Мероприятие транслировали в соцсетях.Как добавил Гуйяш, электроснабжение в Венгрии может быть гарантировано только благодаря тому, что существует АЭС "Пакш". По его словам, если бы Москва не выдала Будапешту кредит на строительство, оно затянулось бы "лет на десять".Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220827/es-1812633769.html
https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812687469.html
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в мире, владимир путин, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш-2", аэс "пакш", санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Венгрия, Россия, Будапешт, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Санкции в отношении России
17:49 28.08.2022 (обновлено: 19:22 28.08.2022)
 
В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику

В Венгрии назвали распространение санкций на энергетику главной ошибкой ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение ЕС включить энергетику в антироссийские санкции.
"С тех пор как Евросоюз распространил санкции на сферу энергетики, цены начали расти. <...> Это была фундаментальная ошибка", — сказал чиновник, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Мероприятие транслировали в соцсетях.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 22:24
Глава МИД Венгрии рассказал, почему страны ЕС не отстаивают свои интересы
Как добавил Гуйяш, электроснабжение в Венгрии может быть гарантировано только благодаря тому, что существует АЭС "Пакш". По его словам, если бы Москва не выдала Будапешту кредит на строительство, оно затянулось бы "лет на десять".
Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреВладимир ПутинВенгрияРоссияБудапештАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Санкции в отношении России
 
 
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