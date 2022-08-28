https://ria.ru/20220828/vengriya-1812732734.html

В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику

В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику - РИА Новости, 28.08.2022

В Венгрии раскритиковали распространение санкций на энергетику

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение ЕС включить энергетику в антироссийские санкции. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:49

2022-08-28T17:49

2022-08-28T19:22

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венгрия

россия

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аэс "пакш"

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш раскритиковал решение ЕС включить энергетику в антироссийские санкции."С тех пор как Евросоюз распространил санкции на сферу энергетики, цены начали расти. <...> Это была фундаментальная ошибка", — сказал чиновник, выступая на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань. Мероприятие транслировали в соцсетях.Как добавил Гуйяш, электроснабжение в Венгрии может быть гарантировано только благодаря тому, что существует АЭС "Пакш". По его словам, если бы Москва не выдала Будапешту кредит на строительство, оно затянулось бы "лет на десять".Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков эта доля, как ожидается, удвоится.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220827/es-1812633769.html

https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812687469.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш-2", аэс "пакш", санкции в отношении россии