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Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами - РИА Новости, 28.08.2022
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Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами
Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами - РИА Новости, 28.08.2022
Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами
Самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите, пишет портал newsit.gr, комментируя... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T12:39
2022-08-28T12:39
в мире
турция
крит (остров)
греция
нато
зрк с-300
f-16
с-400 «триумф»
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите, пишет портал newsit.gr, комментируя сообщения турецких СМИ, что греческая С-300 нацелилась на турецкие F-16."Турция продолжает свои провокации, вновь нагнетая напряженность в отношениях с Грецией, так как утром в воскресенье источники минобороны сообщили проправительственным СМИ информацию о "новом эпизоде ​​над Эгейским морем". Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16", - пишет портал.Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы"."Возможно, действия турок направлены на международное общественное мнение и особенно на США, которые из-за (покупки Турцией российских систем) С-400 ввели против неё санкции. С сегодняшней "утечкой" из министерства обороны Турции они, вероятно, хотят показать, у Греции с ее С-300 есть аналогичные системы, которые она активирует против стран-союзников НАТО", - пишет издание.Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полётной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролёт над греческими островами."Эти облеты, а также имевшие место в тот момент "воздушные бои" (dogfights) отвлекали внимание он основного плана турецких вооруженных сил. Целью турецких истребителей было нанести на карту базу С-300 на Крите, и для этого они попытались бы использовать пару F-16, которые должны были быть к востоку от Карпатоса с конечным пунктом назначения на Крите для поиска позиций С-300. Однако пара турецких истребителей не выполнила свою задачу, так как была перехвачена греческими истребителями", - пишет портал.Он напоминает, что ранее турки утверждали, что их боевые самолеты подвергались преследованиям со стороны греческих, при этом греческий генеральный штаб национальной обороны опроверг заявления Анкары.
https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html
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турция
крит (остров)
греция
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в мире, турция, крит (остров), греция, нато, зрк с-300, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Крит (остров), Греция, НАТО, ЗРК С-300, F-16, С-400 «Триумф»
12:39 28.08.2022
 
Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами

Греческие СМИ обвинили Турцию в провокации с целью определить расположение С-300 на Крите

© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Турецкий истребитель F-16 . Архивное фото
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите, пишет портал newsit.gr, комментируя сообщения турецких СМИ, что греческая С-300 нацелилась на турецкие F-16.
"Турция продолжает свои провокации, вновь нагнетая напряженность в отношениях с Грецией, так как утром в воскресенье источники минобороны сообщили проправительственным СМИ информацию о "новом эпизоде ​​над Эгейским морем". Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16", - пишет портал.
Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".
"Возможно, действия турок направлены на международное общественное мнение и особенно на США, которые из-за (покупки Турцией российских систем) С-400 ввели против неё санкции. С сегодняшней "утечкой" из министерства обороны Турции они, вероятно, хотят показать, у Греции с ее С-300 есть аналогичные системы, которые она активирует против стран-союзников НАТО", - пишет издание.
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Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полётной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролёт над греческими островами.
"Эти облеты, а также имевшие место в тот момент "воздушные бои" (dogfights) отвлекали внимание он основного плана турецких вооруженных сил. Целью турецких истребителей было нанести на карту базу С-300 на Крите, и для этого они попытались бы использовать пару F-16, которые должны были быть к востоку от Карпатоса с конечным пунктом назначения на Крите для поиска позиций С-300. Однако пара турецких истребителей не выполнила свою задачу, так как была перехвачена греческими истребителями", - пишет портал.
Он напоминает, что ранее турки утверждали, что их боевые самолеты подвергались преследованиям со стороны греческих, при этом греческий генеральный штаб национальной обороны опроверг заявления Анкары.
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В миреТурцияКрит (остров)ГрецияНАТОЗРК С-300F-16С-400 «Триумф»
 
 
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