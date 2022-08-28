https://ria.ru/20220828/turtsiya-1812689863.html

Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами

Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами - РИА Новости, 28.08.2022

Греческие СМИ обвинили Турцию в провокациях с самолетами

Самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите, пишет портал newsit.gr, комментируя... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T12:39

2022-08-28T12:39

2022-08-28T12:39

в мире

турция

крит (остров)

греция

нато

зрк с-300

f-16

с-400 «триумф»

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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Самолеты ВВС Турции совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите, пишет портал newsit.gr, комментируя сообщения турецких СМИ, что греческая С-300 нацелилась на турецкие F-16."Турция продолжает свои провокации, вновь нагнетая напряженность в отношениях с Грецией, так как утром в воскресенье источники минобороны сообщили проправительственным СМИ информацию о "новом эпизоде ​​над Эгейским морем". Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16", - пишет портал.Турецкие СМИ сообщили, что "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы"."Возможно, действия турок направлены на международное общественное мнение и особенно на США, которые из-за (покупки Турцией российских систем) С-400 ввели против неё санкции. С сегодняшней "утечкой" из министерства обороны Турции они, вероятно, хотят показать, у Греции с ее С-300 есть аналогичные системы, которые она активирует против стран-союзников НАТО", - пишет издание.Портал отмечает, что 23 августа две пары турецких F-16 вошли в район полётной информации Афин, не предоставив план полета, нарушили национальное воздушное пространство, а затем совершили пролёт над греческими островами."Эти облеты, а также имевшие место в тот момент "воздушные бои" (dogfights) отвлекали внимание он основного плана турецких вооруженных сил. Целью турецких истребителей было нанести на карту базу С-300 на Крите, и для этого они попытались бы использовать пару F-16, которые должны были быть к востоку от Карпатоса с конечным пунктом назначения на Крите для поиска позиций С-300. Однако пара турецких истребителей не выполнила свою задачу, так как была перехвачена греческими истребителями", - пишет портал.Он напоминает, что ранее турки утверждали, что их боевые самолеты подвергались преследованиям со стороны греческих, при этом греческий генеральный штаб национальной обороны опроверг заявления Анкары.

https://ria.ru/20220823/zabor-1811710917.html

https://ria.ru/20220701/erdogan-1799570234.html

турция

крит (остров)

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, крит (остров), греция, нато, зрк с-300, f-16, с-400 «триумф»