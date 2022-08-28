https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812757919.html

Спецоперация, 28 августа: украинские войска обстреляли Новую Каховку

Спецоперация, 28 августа: украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 28.08.2022

Спецоперация, 28 августа: украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации города. Также продолжаются обстрелы украинскими... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T20:29

2022-08-28T20:29

2022-08-28T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

россия

новая каховка

киев

запорожская аэс

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сообщили в администрации города. Также продолжаются обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС, за сутки было зафиксировано два артиллерийских обстрела, ВС РФ был перехвачен украинский дрон-камикадзе, сообщили в администрации города Энергодар.Обстрел Новой КаховкиГлава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил сегодня РИА Новости, что украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку Херсонской области, всего выпущено около 20 ракет, сработала ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС. Он добавил, что обстрел велся из РСЗО HIMARS и ракетного комплекса "Точка-У". По его словам, серьезно пострадавших в результате обстрела нет.Запорожская АЭСВ Минобороны РФ рассказали журналистам, что Киев опять нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы. За прошедшие сутки было зафиксировано два артиллерийских обстрела.Кроме того, в пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС. Его целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета боеприпаса.Ход операцииВ воскресенье в министерстве обороны РФ сообщили, что ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск.В Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР высокоточными ударами было ликвидировано 250 человек личного состава противника, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.За минувшие сутки, по данным Минобороны РФ, российские комплексы ПВО сбили 28 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха".Как сообщили сегодня в пресс-службе российского военного ведомства, ВКС РФ высокоточным оружием поразили цеха завода "Мотор Мич" в Запорожье, где ремонтировались украинские вертолеты.В общей сложности с момента начала спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили 1826 украинских беспилотников, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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новая каховка

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир леонтьев (новая каховка), россия, новая каховка, киев, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны