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ВСУ при обстреле Сватово в ЛНР повредили здание сельхозпредприятия

ВСУ при обстреле Сватово в ЛНР повредили здание сельхозпредприятия - РИА Новости, 28.08.2022

ВСУ при обстреле Сватово в ЛНР повредили здание сельхозпредприятия

Административное здание сельскохозяйственного предприятия "Шанс" повреждено в результате обстрела украинскими войсками города Сватово в Луганской Народной... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:42

2022-08-28T15:42

2022-08-28T15:42

специальная военная операция на украине

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сватово

сша

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Административное здание сельскохозяйственного предприятия "Шанс" повреждено в результате обстрела украинскими войсками города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что украинские войска обстреляли Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS. По предварительной информации, при обстреле в сельскохозяйственном предприятии повредили два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) города Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 8 ракет типа M31 GMLRS), в сельскохозяйственном предприятии "Шанс" повреждено административное здание, 2 складских помещения, ангары, 6 единиц сельскохозяйственной техники и 9 легковых автомобилей", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220827/minirovanie-1812465368.html

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сша

украина

луганская народная республика

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в мире, сватово, сша, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, рсзо himars