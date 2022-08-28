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СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области - РИА Новости, 28.08.2022
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СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области
СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области - РИА Новости, 28.08.2022
СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области
Следователи Аларского района начали доследственную проверку после аварии с автобусом в Иркутской области, в которой пострадали семь человек, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:44
2022-08-28T09:44
происшествия
россия
иркутская область
усть-кут
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следователи Аларского района начали доследственную проверку после аварии с автобусом в Иркутской области, в которой пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Рейсовый автобус Golden Dragon, направлявшийся из Усть-Кута в Иркутск, вблизи поселка Кутулик съехал с дороги и опрокинулся. Предварительно известно, что водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток. По данным ГУМВД РФ, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны."По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, усть-кут, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Усть-Кут, Следственный комитет России (СК РФ)
09:44 28.08.2022
 
СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области

СК начал доследственную проверку после аварии с рейсовым автобусом в Иркутской области

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиДТП с участием рейсового автобуса на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Иркутской области
ДТП с участием рейсового автобуса на федеральной автодороге Р-255 Сибирь в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следователи Аларского района начали доследственную проверку после аварии с автобусом в Иркутской области, в которой пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Рейсовый автобус Golden Dragon, направлявшийся из Усть-Кута в Иркутск, вблизи поселка Кутулик съехал с дороги и опрокинулся. Предварительно известно, что водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток. По данным ГУМВД РФ, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны.
"По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьУсть-КутСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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