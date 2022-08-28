https://ria.ru/20220828/rassledovanie-1812664170.html

СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области

СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области - РИА Новости, 28.08.2022

СК начал проверку после аварии с автобусом в Иркутской области

Следователи Аларского района начали доследственную проверку после аварии с автобусом в Иркутской области, в которой пострадали семь человек, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:44

2022-08-28T09:44

2022-08-28T09:44

происшествия

россия

иркутская область

усть-кут

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812661805_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_870d419e89c7c6bfcea7fea3de3fc20b.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Следователи Аларского района начали доследственную проверку после аварии с автобусом в Иркутской области, в которой пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Рейсовый автобус Golden Dragon, направлявшийся из Усть-Кута в Иркутск, вблизи поселка Кутулик съехал с дороги и опрокинулся. Предварительно известно, что водитель не увидел предупредительных знаков о проведении дорожных работ. В автобусе находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток. По данным ГУМВД РФ, один из пассажиров, 58-летний мужчина, госпитализирован, остальные получили легкие травмы и после осмотра медиков выписаны."По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811124834.html

россия

иркутская область

усть-кут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, иркутская область, усть-кут, следственный комитет россии (ск рф)