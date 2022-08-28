https://ria.ru/20220828/pozhary-1812679366.html
В Минэкологии Подмосковья рассказали об уровне вредных веществ из-за гари
В Минэкологии Подмосковья рассказали об уровне вредных веществ из-за гари - РИА Новости, 28.08.2022
В Минэкологии Подмосковья рассказали об уровне вредных веществ из-за гари
Уровень вредных веществ от рязанских пожаров на утро воскресенья в Московской области составляет 0,5-0,9 от предельно допустимой концентрации (ПДК), сообщили... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:39
2022-08-28T11:39
2022-08-28T11:39
происшествия
московская область (подмосковье)
рязанская область
долгопрудный
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Уровень вредных веществ от рязанских пожаров на утро воскресенья в Московской области составляет 0,5-0,9 от предельно допустимой концентрации (ПДК), сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.Ранее в министерстве уточняли, что распространение неприятных запахов, например, гари, не является признаком опасности, принимать меры нужно лишь в том случае, если концентрации начинают превышать 1 ПДК."По состоянию на 28.08.2022 07:00 в зоне переноса загрязняющих веществ от пожаров максимальные концентрации составили 0,5 - 0,9 ПДК на территориях", - сказано в сообщении.Замеры проводились в Дзержинском округе, Долгопрудном, Люберцах, Подольске, Щелково, Мытищах, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Королёве, Химках, Ленинском округе, Наро-Фоминском, Богородском, Лыткарино, Серпухове, Ступино, Чехове.В лесах Рязанской области бушуют лесные пожары, дым от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.
https://ria.ru/20220825/zagryaznenie-1811995659.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/pozhar-1812574890.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), рязанская область, долгопрудный, природные пожары в россии
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рязанская область, Долгопрудный, Природные пожары в России
В Минэкологии Подмосковья рассказали об уровне вредных веществ из-за гари
Минэкологии Подмосковья: уровень вредных веществ от рязанских пожаров составляет 0,9 ПДК