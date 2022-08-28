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При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ никто серьезно не пострадал

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ никто серьезно не пострадал - РИА Новости, 28.08.2022

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ никто серьезно не пострадал

Серьезно пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки и Каховской ГЭС нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар потушен,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:51

2022-08-28T17:51

2022-08-28T17:51

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

украина

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Серьезно пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки и Каховской ГЭС нет, в городе работают спасатели и взрывотехники, пожар потушен, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.Украинские войска в воскресенье четыре раза обстреляли Новую Каховку, всего выпущено около 20 ракет, сработала ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС.При этом, по его словам, пожар, который возник в городе после ракетной атаки, удалось потушить."Пожарные работали. По всему городу работают спасатели, работают взрывотехники", - добавил Леонтьев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220813/zaes-1809389773.html

новая каховка

херсонская область

украина

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новая каховка, херсонская область , украина, в мире, вооруженные силы украины