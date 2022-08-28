https://ria.ru/20220828/podderzhka-1812713391.html

В Великобритании заканчивается оружие для Украины, пишут СМИ

В Великобритании заканчивается оружие для Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2022

В Великобритании заканчивается оружие для Украины, пишут СМИ

Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:42

2022-08-28T15:42

2022-08-28T15:42

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украина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны."В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева "миллиарды фунтов стерлингов" в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, "чертовски напугана" ценами на газ. "Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев", - отмечает она.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220827/tsel-1812457068.html

https://ria.ru/20220825/trass-1811940697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, нато, великобритания